Securityleverancier Avast zou met een aantal gratis antivirusproducten de data van miljoenen Nederlandse gebruikers hebben verhandeld. Privacy First en Stichting CUIC slepen Avast naar de rechter wegens de vermeende privacy-overtredingen.

Wereldwijd zou het gaan om 435 miljoen gebruikers en vijf miljoen Nederlanders. Avast zou de data hebben verzameld via o.a. AVG Online Security, Avast Secure Browser en AVG Secure Browser. Onder deze data zitten zeer gevoelige gegevens zoals zoekoprachten bij Google, webshoptransacties en ook bezoeken aan pornosites.

Een woordvoerder van Stichting CUIC meldt tegenover het AD dat men het bizar vindt dat deze fervente datahonger juist plaatsvindt bij “een bedrijf dat staat voor online veiligheid”. Men spreekt over een “misbruik van ons vertrouwen”.

Gratis, maar niet voor niets

De woordvoerder stelde verder: “Het is de omgekeerde wereld. Je installeert een antivirusprogramma om je pc te beveiligen, en je krijgt er spionage voor terug. Wij vinden dit een groot schandaal.”

Zelden is een product echt gratis, blijkt maar weer. Daar waar menig securitybedrijf diensten levert voor een maandelijks bedrag, zijn er nog altijd genoeg gratis alternatieven te vinden. Zo zou het verdienmodel van het Tsjechische Avast afhankelijk zijn van dataverzameling en -verhandeling. We zien hetzelfde bijvoorbeeld bij grote social media-platforms en de steeds toegankelijkere instapprijs van Windows door de jaren heen. Meer informatie over een consument betekent meer waarde voor techgiganten en derden.

Avast heeft excuses gemaakt voor de dataverzameling, maar in de gebruiksvoorwaarden meldt men wel dat deze gegevens anoniem worden gemaakt. De rechtzaak zal uitwijzen hoe dit privacybeleid zich verhoudt tot de wet.

