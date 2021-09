Microsoft brengt passwordless naar Windows

Microsoft breidt wachtwoordloze aanmeldingsoptie uit van Azure Active Directory naar Windows 10- en Windows 11.

Microsoft breidt zijn wachtwoordloze aanmeldingsoptie uit, van zakelijke klanten die Azure Active Directory gebruiken, naar consumentenaccounts op Windows 10- en Windows 11. Het bedrijf wil al jaren af van wachtwoorden, omdat te veel mensen nog te vaak makkelijk te raden wachtwoorden gebruiken.

“We breiden dezelfde wachtwoordloze technologie, die we eerder dit jaar voor commerciële doeleinden hadden, ook uit naar consumenten,” bevestigt Vasu Jakkal, een Corporate VP van Microsoft. “Het is eenvoudig in te stellen. Als je een Microsoft-account hebt, kun je de Authenticator gebruiken en binnen een paar stappen ben je wachtwoordloos .”

Weg met wachtwoorden

“Bijna 100% van onze medewerkers heeft geen wachtwoord. We gebruiken Windows Hello en biometrie. Microsoft heeft al 200 miljoen klanten zonder wachtwoord, zowel voor consumenten als voor ondernemingen,” zegt Jakkal. Op dit moment is de optie voor inloggen zonder wachtwoord er alleen voor Microsoft-accounts, inclusief Microsoft-apps op iOS, Android en Windows.

“Voor de eerste keer geven we gebruikers van Microsoft-accounts niet alleen de kans om wachtwoordloze authenticatie te gebruiken, die ze al jaren hebben, maar ook de mogelijkheid om hun wachtwoorden volledig te verwijderen,” zei Alex Simons, ook Corporate VP, tegen ZDNet. “Je kan dus in principe de aanmelding met wachtwoorden voor je Microsoft-account blokkeren, en altijd een wachtwoordloze factor vereisen, dat kan Windows Hello, of een FIDO2-sleutel van partners zoals YubiKey, of de Authenticator-app kan zijn.”