Palo Alto Networks vernieuwt CASB voor Prisma Access 3.0, SASE en firewalls

Palo Alto Networks maakt bekend dat Prisma Access 3.0 een opgepoetste integratie van zijn Cloud Access Security Broker (CASB) bevat. De oplossing herkent de SaaS waaruit een omgeving bestaat om de verbinding tussen SaaS en eindgebruikers te monitoren en beveiligen.

Cloud Access Security Broker (CASB) biedt een antwoord op een actueel probleem. Tien á vijftien jaar terug was het aantal SaaS-diensten waarvan een organisatie gebruikmaakte klein genoeg om relatief moeiteloos te overzien. Op te schrijven op een lijstje, op tafel te leggen bij de bespreking van IT-uitbreiding en in ogenschouw te nemen voor een veilig geheel. Vandaag de dag is het lijstje langer. De cloudapplicaties waarmee we werken veranderen sneller en verbinden grager dan ooit. Overzicht is een probleem – en beveiliging al helemaal.

CASB overbrugt de uitdaging. De precieze werking van de technologie verschilt per leverancier, maar komt in grote lijnen overeen. CASB is de waakhond tussen cloudapplicaties en het apparaat waarop een gebruiker met deze applicaties verbindt. CASB staat in de hal. Het kan niet bij een cloudapplicatie naar binnen kijken, maar ziet glashelder wat er naar buiten komt, en grijpt in wanneer dat nodig blijkt.

Palo Alto’s waakhond

Palo Alto Networks poetste een eerdere release van haar CASB op. CASB is per januari 2022 beschikbaar in Prisma Access 3.0. Ook wordt CASB vanaf dat moment geïntegreerd in Palo Alto’s Prisma SASE-dienst en Next-Generation Firewalls. In elk van de drie vormen steunt de oplossing op machine learning en natural language processing om bestaande en nieuwe cloudapplicaties in een omgeving te herkennen en filteren op veiligheidsdreigingen.

