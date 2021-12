Sumo Logic integreert Amazon Inspector in Oservability Platform

Sumo Logic komt met vier AWS Quick Start-integraties voor Amazon Inspector. Daarmee wordt het Observability Platform van Sumo Logic een databron rijker.

Quick Start-integraties worden door AWS en partners ontwikkeld om AWS-oplossingen uit te rollen met klaargemaakte configuraties. Vaak wordt het merendeel van de tijdsintensieve configuratie die hier normaliter aan voorafgaat bespaard.

Sumo Logic, ontwikkelaar van observability-oplossingen, is een van AWS’ integratiepartners. Op de jaarlijkse re:Invent-conferentie van AWS maakt de organisatie de beschikbaarheid van vier Quick Start-integraties voor Amazon Inspector bekend.

Amazon Inspector

Op zichzelf omvat Amazon Inspector een dienst voor het monitoren van de veiligheid van applicaties die in een AWS-omgeving zijn uitgerold. De oplossing rapporteert over gevonden dreigingen op volgorde van prioriteit. In principe heeft een gebruikmakende organisatie alle benodigdheden voorhanden om de oplossing voor de monitoring van applicaties in AWS-omgeving in te richten. In de praktijk wordt Amazon Inspector door integratiepartners als Sumo Logic geïntegreerd en aangeboden in merkeigen oplossingen.

In het geval van Sumo Logic betreft de merkeigen oplossing een SaaS-platform, onder andere geschikt voor de monitoring en analyse van cloudomgevingen met resources van meerdere vendoren. De geïntroduceerde Quick Start-integraties van Amazon Inspector helpen bij het configureren van AWS-omgevingen voor monitoring- en analysedoeleinden in het platform van Sumo Logic.

Integratie in Sumo Logic

Eenmaal geïntegreerd met het platform, seint Amazon Inspector gevonden dreigingen en inzichten door naar Sumo Logic, waarna het platform van Sumo Logic de bevindingen weergeeft in een dashboard. Volgens de organisatie vertaalt dit dashboard de bevindingen van Amazon Inspector naar begrijpelijke inzichten.

Belangrijker is het feit dat Sumo Logic de data van Amazon Inspector kan verwerken in holistische overzichten van omgevingen met clouds van meerdere vendoren. De organisatie ontwikkelt integraties met diensten van meerdere cloudleveranciers, wat monitoring en analyse van multicloud-omgevingen toestaat.

Kortgezegd versterken de nieuwe integraties met Amazon Inspector het detailniveau waarop Sumo Logic AWS-omgevingen waarneemt. Dat versterkt op zijn beurt de monitoring van elke omgeving waarin AWS een rol speelt.

