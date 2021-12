Barracuda Networks optimaliseert emailbescherming

Barracuda Networks heeft zijn portfolio aan emailprotectie-abonnementen geüpdatet. De abonnementen zijn in drie categorieën beschikbaar en richten zich op het bieden van detectie en herstel voor Office 365-gebruikers.

Met de nieuwe abonnementen binnen het portfolio krijgen Office 365-gebruikers volgens Barracuda Networks meer mogelijkheden voor detectie en het oplossen van kwaadaardige e-mails dan Microsoft biedt. Op deze manier kunnen bedrijven makkelijker het aanvalsoppervlak van e-mailaanvallen beperken door er direct en geheel geautomatiseerd voor te zorgen dat medewerkers als risicovol gemarkeerde e-mails niet kunnen openen of inzien.

Functionaliteit e-mailbescherming

De in de abonnementen aanwezige tools bieden thread prevention via een combinatie van e-mailgateway security, op API-gebaseerde en door AI-ondersteunde inbox security en web security. Andere functionaliteit is detectie en response na aflevering van e-mails, dataprotectie voor meer compliance en het creëren van automatische workflows voor bescherming.

Daarnaast biedt de eveneens geïntegreerde oplossing Barracuda Data Inspector dataclassificatiemogelijkheden voor het vinden van gevoelige persoonlijke gegevens en malware. De abonnementen bieden verder directe integraties met SIEM-, SOAR-, en XDR-oplossingen van niet alleen Barracuda Networks zelf, maar ook van andere leveranciers.

Drie verschillende abonnementen

Het abonnementenaanbod van Barracuda Networks voor directe klanten en voor partners is nu onderverdeeld in drie categorieën. Het Advanced-abonnement biedt een e-malgateway, bescherming tegen imitatie en phishing en automatische herstelmogelijkheden. Het Premium-abonnement biedt naast de voorwaarden van Advanced ook incident response, bescherming tegen domeinfraude en DNS-filtering. Tot slot voegt het meest uitgebreide abonnement, Premium Plus, hier nog gegevensbescherming, dataclassificatie, archivering en awareness-trainingen voor eindgebruikers aan toe.

De abonnementen zijn per direct beschikbaar.