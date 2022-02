Beyond Identity haalt ruim 88 miljoen euro op

Beyond Identity, een specialist op het gebied van passwordless authenticatie, heeft onlangs ruim 88 miljoen euro (100 miljoen dollar) in een C-series-investeringsronde opgehaald. Het investeringsbedrag is bedoeld voor verdere expansie van de activiteiten.

Het bedrag is tot stand gekomen door investeringen van Evolution Equity Partners, New Enterprise Associates (NEA), Potemtum partners, Expanding Capital, HBM en voormalig oprichter van Netscape, Jim Clark. Met de investeringsronde heeft de passwordless authenticatiespecialist nu in totaal ongeveer 205 miljoen dollar weten op te halen. De waarde van Beyond Identity komt hiermee op een totaal van 1,1 miljard dollar te liggen.

Uitbreiding activiteiten naar nieuwe regio’s

De meest recente investeringsronde moet Beyond Identity helpen met het uitbreiden van de activiteiten naar nieuwe regio’s. In het bijzonder zijn dit de regio’s Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Het bedrijf is al actief in Noord-Amerika en de EMEA-regio, zoals in Nederland.

Technologie Beyond Identity

Beyond Identity gelooft authenticatiespecialist die sterk dat traditionele authenticatie met wachtwoorden verleden tijd zijn. De specialist heeft zelf een passwordless multi-factor autenthenticatie (MFA)-methode/platform ontwikkeld die cryptografisch de identiteit van eindgebruikers met devices verbindt. Hiervoor gebruikt de specialist op TLS gebaseerde public/private key-technologie en zogenoemde X.509-certificaten. Hierdoor zijn wachtwoorden compleet overbodig in het authenticatie- en accountherstelproces.

De technologie wordt gecombineerd met een eigen authenticator en een geavanceerde policy engine. Dit zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers en devices toegang tot bedrijfsdata krijgen. Ook zorgt de oplossing dat ieder device voldoet aan de security policies voor en na een authenticatieverzoek.

