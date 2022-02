Darktrace koopt Nederlands Cybersprint voor 47,5 miljoen euro

De Britse securityspeler Darktrace koopt het Nederlandse Cybersprint voor 47,5 miljoen euro in cash. De combinatie biedt bedrijven meer inzicht in de staat van hun cybersecurity.

Darktrace krijgt met Cybersprint een specialist in handen op het gebied van attack surface management. Het bedrijf levert diensten die bedrijven voortdurend real time inzichten in hun beveiliging geven. Hierbij past de specialist een zogenoemde ‘outside-in’-methode toe, bijvoorbeeld met de hulp van ethische hackers, voor het ontdekken van blinde vlekken in de cyberbeveiliging van bedrijven en mogelijke risico’s.

Voordelen voor Darktrace

De Britse cybersecurityleverancier wil de technologie gebruiken voor het verrijken van zijn eigen Darktrace Detect and Respond-oplossingen met data van externe kwetsbaarheden. Dit moet nieuwe gebruikstoepassingen en ook nieuwe markten opleveren, onder meer op het gebied van proactieve AI-gebaseerde cybersecurity. De technologie van Cybersprint moet bijdragen aan een nieuwe module binnen de Prevent-suite van Darktrace.

Daarnaast moet de technologie bedrijfsspecifieke web data leveren aan het Attack Path Modeling-platform van Darktrace. Verder moet de technologie bijdragen aan het vervolmaken van de ‘Continuous Cyber AI Loop’ van Darktrace en aan de zelfleren technologie van de specialist.

R&D-centrum in Den Haag

Met de overname van het Nederlandse securitybedrijf krijgt de Britse securityspecialist ook een tweede R&D-centrum in Europa tot zijn beschikking. Dit onderzoekscentrum is gevestigd in Den Haag.