‘Google en Microsoft bieden tegen elkaar op om Mandiant te kopen’

Google en Microsoft zouden hun zinnen gezet hebben op Mandiant. De techgiganten willen met de overname hun cybersecurityportfolio een boost geven.

Volgens een bron van The Information heeft Google zich in de stijd om Mandiant gemengd, nadat Microsoft eerder interesse toonde. Reden voor de interesse in Mandiant is dat klanten vaak de security-oplossingen van de aanbieder kopen. Bovendien staat de securityspecialist flink in de belangstelling nu het zijn FireEye-securityportfolio heeft verkocht aan de Symphony Technology Group.

Update: Google heeft de overname van Mandiant bekendgemaakt. Lees het laatste nieuws in dit artikel.

Mandiant levert zelf het securityplatform Mandiant Advantage. Met het platform kunnen klanten hun bestaande XDR-oplossingen van meerdere leveranciers beter beheren en voeden met de laatste threat intelligence, geautomatiseerde verdedigingsmethoden en constante validatie van de effectiviteit van de securityoplossingen en -toepassingen.

Een andere reden die experts geven voor de interesse van Google Cloud in Mandiant is dat de public cloudaanbieder nog een relatief klein securityportfolio heeft in vergelijking met concurrenten. Zo biedt Microsoft securityoplossingen in maar liefst 50 categorieën.

Interesse Microsoft

De stap van Google Cloud is best bijzonder. Het gaat hiermee rechtstreeks de stijd met Microsoft aan om Mandiant. Microsoft toonde vorige maand al interesse in de securityspecialist en er zouden al gesprekken plaatsvinden. Met Mandiant wil Microsoft ook zijn eigen securityportfolio verstevigen. De overname moet deel uitmaken van een vijfjarige investering in security van ongeveer 17,5 miljard euro (20 miljard dollar).

Mandiant is door alle aandacht de lachende derde. Gisteren steeg het aandeel met 16 procent naar een totaal van 22,49 dollar per aandeel. Deze stijging, de hoogste sinds juni 2021, laat de totale waarde van de securityspecialist op ruim 5,26 miljard dollar uitkomen. Welke partij Mandiant ook zou overnemen, moet hier nog een ruim premiumbedrag bovenop leggen.

