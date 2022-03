Google neemt Mandiant over, Microsoft trekt zich terug

Google maakt de overname van Mandiant bekend. Microsoft toont sinds vorige maand interesse in de securityspecialist, maar Google gaat er met de prijs vandoor.

Google koopt Mandiant voor 5 miljard euro. De securityspecialist wordt een onderdeel van Google Cloud. Vandaaruit gaat Mandiant end-to-end security operations-diensten aan klanten van Google verlenen.

De aankomende functie staat op het lijf geschreven. Mandiant heeft zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet met Mandiant Advantage, een platform voor de integratie van meerdere XDR-oplossingen en threat intelligence feeds.

Mandiant was de ontdekker van de cyberaanval op SolarWinds in 2020. Drie jaar daarvoor, toen Equifax de persoonsgegevens van meer dan 150 miljoen mensen verloor, werd de securityspecialist aangesteld om te zorgen dat het nooit meer zo gigantisch mis kon gaan. Ook na de recente blunder van T-Mobile nam Mandiant de preventie voor rekening.

Microsoft trekt zich terug

Mandiant was tussen 2013 en 2021 eigendom van FireEye. Eind vorig jaar kwam de organisatie op vrije voet te staan. Microsoft toont sinds februari 2022 interesse in een overname. Vanochtend beweerde een anonieme bron dat Mandiant tegelijkertijd met Google aan tafel zit.

De claim blijkt te kloppen, want Google liet in de vroege middag weten dat de handtekeningen zijn gezet. De overname is de twee-na-grootste in de geschiedenis van Google. Motorola staat op nummer één (11,5 miljard euro).