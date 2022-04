Wereldwijd zien bedrijven het aantal cyberaanvallen flink toenemen. Het kunnen bestrijden van deze aanvallen wordt echter steeds lastiger, aangezien securitytalent schaars is en moeilijk kan worden behouden.

Dat constateert Splunk in een onderzoek. Bijna de helft van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar met een cyberaanval te maken hebben gehad. Vooral ransomware-aanvallen scoorden hoog. Daarbij heeft ongeveer een derde van de respondenten serieus problemen gehad, zoals het verliezen van toegang tot systemen en bedrijfsdata. Ook geeft iets meer dan de helft van de respondenten aan dat door cyberaanvallen hun bedrijfskritische applicaties maandelijks te maken kregen met uitval of storingen.

Naast ransomware-aanvallen zijn bedrijven ook beducht voor supply chain-aanvallen, zegt Splunk. Denk daarbij aan de beruchte SolarWinds-aanval en lekken in open-source software die securityincidenten kunnen veroorzaken.

Door dergelijke aanvallen kwam de gemiddelde uitval van applicaties op 14 uur te liggen. De gemiddelde kosten voor het verhelpen van schade en storingen lag op een bedrag van 200.000 dollar (ruim 184.000 euro).

War for talent serieus probleem

Een ander groot probleem dat de onderzoekers constateren, is het probleem van de ‘war for talent’. Volgens de meeste onderzochte bedrijven is het extreem moeilijk voldoende gekwalificeerd securitytalent te vinden. Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat projecten zijn mislukt, omdat niet voldoende geschikt personeel voor handen was.

Daarnaast hebben bedrijven ook grote moeite securitypersoneel te behouden. Veel securityspecialisten staan onder grote druk en nemen vaak verantwoordelijkheden op zich waarvoor ze niet klaar zijn. Hierdoor staan zij onder extreme druk, wat vaak een reden is een andere baan te zoeken of overwegen.

Nederlandse bedrijven zien flinke datagroei

Vooral Nederlandse bedrijven vinden dat hun data sneller groeien dat de overige wereldwijde respondenten, zo stelt Splunk in het onderzoek. Zij verwachten dat tot 2025 hun data met een factor 7 zal toenemen. Mondiaal ligt dit gemiddeld op 4,8. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten geeft daarbij aan dat zij verwachten deze groei niet te kunnen bijbenen, ondanks dat de kennis over data toeneemt en zij hiervoor steeds meer oplossingen gebruiken.

De belangrijkste uitdagingen voor de datagroei verwachten de Nederlandse respondenten op het gebied van het integreren van enorme hoeveelheden data en de introductie van nieuwe tooling voor het analyseren van deze data.

