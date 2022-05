Wachtwoordloos inloggen wordt in de komende jaren gestandaardiseerd in de oplossingen van Apple, Google en Microsoft. De techgiganten maken een gezamenlijk plan bekend.

Apple, Google en Microsoft gaan passwordless FIDO-standaarden implementeren in Android, Chrome, iOS, macOS, Safari, Windows en Edge. De tijdlijn is onbekend, maar vroeg of laat heb je geen wachtwoorden meer nodig om in te loggen op apps, websites en devices. In plaats daarvan slaat een apparaat bij het aanmelden een sleutel op. Heb je toegang tot een apparaat, dan heb je toegang tot accounts.

Apple, Google en Microsoft werken met versleutelingsstandaarden van FIDO, een brancheorganisatie. FIDO-wachtwoorden zijn nauwelijks te stelen.

De standaarden worden reeds door sommige oplossingen van Apple, Google en Microsoft ondersteund. Het verschil is dat de inlogmethode wordt beperkt tot een enkel apparaat. Wil je wachtwoordloos inloggen, dan moet je inloggen met het apparaat waarmee er voor een website of app is aangemeld. De aankomende implementaties maken het mogelijk om na een eenmalige aanmelding op meerdere devices in te loggen.

Phishing

FIDO moet het groeiende phishingprobleem oplossen. E-mailaccounts worden dagelijks gehackt door phishers. Vervolgens gebruiken cybercriminelen vertrouwde IP-adressen om spamfilters met phishingmails te omzeilen. Slachtoffers worden doorgeleid naar neppe inlogpagina’s en van wachtwoorden beroofd. Recent onderzoek van SpyCloud wijst uit dat de meeste internetgebruikers hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere diensten. Een enkel lek heeft serieuze gevolgen.

“Elke wachtwoordloze oplossing moet veiliger, gemakkelijker en sneller zijn dan de wachtwoorden en multi-factor authentication die momenteel worden gebruikt”, zegt Alex Simons, Corporate Vice President, Identity Program Management bij Microsoft. “Door samen te werken kunnen we wachtwoorden elimineren. We zien een mooie toekomst voor FIDO-methodes in zowel consumenten- als bedrijfsscenario’s. We gaan de standaarden ondersteunen voor alle Microsoft-apps en -services.”

“We ontwerpen producten om net zo intuïtief als veilig te zijn”, deelt Kurt Knight, Senior Director of Platform Product Marketing bij Apple. “Nieuwe, veiligere inlogmethodes staan centraal in onze productstrategie.”