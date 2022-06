SentinelOne lanceert een integratie van SentinelOne XDR en access management-platform Okta. SentinelOne XDR informeert Okta over riskante gebruikers, waarna Okta de gebruikers uit het systeem of netwerk verwijdert.

SentinelOne XDR is een securityplatform voor volledige infrastructuren, waaronder endpoints, servers en workloads. De technologie herkent alle systemen in een omgeving en wijst op kwetsbare configuraties. Verdacht verkeer wordt onderschept, evenals gevaarlijke aanpassingen van bestanden. Gaat het toch mis, dan ondersteunt SentinelOne met een aantal managed incident response-diensten.

De omgeving van elk bedrijf bestaat uit diverse leveranciers en systemen. Vandaar moeten XDR-oplossingen met diverse leveranciers en systemen om kunnen gaan. Integraties zijn kenmerkend voor de technologie. Het platform van SentinelOne breidt voortdurend uit met nieuwe partners en overnames. Onlangs lanceerde de organisatie integraties van ServiceNow, Zscaler en het overgenomen Attivo Networks. De nieuwste toevoeging is Okta, een access management-platform.

Okta en SentinelOne XDR

Okta maakt het mogelijk om de toegang tot systemen via een inlogomgeving te beveiligen. Het platform regelt een directory, single sign-on en tweestapsverificatie voor systemen naar keuze. De technologie gaat slim om met verdachte inlogpogingen. Een van de oplossingen stelt extra securityvragen aan gebruikers die een gelekt wachtwoord invullen.

De nieuwe integratie van Okta en SentinelOne XDR biedt meerdere functies voor gezamenlijke klanten. Herkent SentinelOne XDR een dreiging op een endpoint, dan voorziet Okta in details over de gebruiker die voor het laatst is ingelogd. De gebruiker is tijdelijk of permanent uit het systeem te verwijderen. Twijfelt SentinelOne XDR over de ernst van de dreiging, dan kan Okta een lichtere maatregel nemen, zoals tweestapsverificatie of een wachtwoord-reset.

De integratie is een mooie aanwinst voor SentinelOne. Volgens het Verizon Data Breach-rapport van 2022 worden 82 procent van alle datalekken veroorzaakt door gestolen inloggegevens. Okta is in staat om dergelijke datalekken te voorkomen, terwijl SentinelOne XDR elke overige aanval aanpakt. De oplossingen vullen elkaar aan.