Cisco komt met de Security Cloud, een platform dat bedrijven de beste security moet leveren voor hun hybride multicloudomgevingen.

Met Cisco Security Cloud kunnen bedrijven hun IT-ecosysteem beveiligingen, zonder daarbij met een lock-in van hun public cloudomgevingen te worden geconfronteerd. Dit maakt het platform volgens Cisco geschikt voor ieder type bedrijf, van klein tot groot.

Een andere functie van de Cisco Security Cloud is het veilig verbinden van medewerkers en hun devices met applicaties, waar zij zich ook bevinden en met welke apparatuur zij ook werken. Het moet volgens Cisco meer mogelijkheden bieden voor preventie, detectie, response en herstel bij dreigingen.

Secure Access

Het platform bestaat uit een aantal categorieën. Voor Secure Access bestaat het platform uit diverse nieuwste generatie zero-trustmogelijkheden die constant de identiteit van gebruikers, status van devices, kwetsbaarheden en risico-indicatoren controleren. Denk hierbij aan minder invasieve methoden voor risk-based verificatie, waaronder Wi-Fi Fingerprint als een effectieve locatieproxy die de privacy van gebruikers niet in gevaar brengt.

Andere functionaliteit is verbeterde session trust-analyse. Hiervan bestaan inmiddels integraties met Duo en Box.

Opties voor Secure Edge

Secure Edge krijgt meer aandacht met de introductie van Cisco+ Secure Connect Now. Dit is een complete kant- en klare as-a-service SASE-oplossing. Klanten kunnen deze oplossing snel uitrollen en daarmee ook snel SASE voor hun organisaties implementeren.

Een nieuwe Talos Intelligence On-Demand-service biedt onderzoek op maat voor het bedreigingslandschap van bedrijven. Ook zijn verbeteringen aangekondigd voor het opsporen van incidenten via Cisco Secure Cloud Analytics. Hiervoor is functionaliteit toegevoegd met de mogelijkheid waarschuwingen automatisch te promoten in SecureX en deze waarschuwingen te koppelen aan MITRE ATT&CK. Dit is een aanvulling op de bestaande de algemene beschikbaarheid van SecureX device insights om gegevens over de apparaten in hun omgeving samen te voegen, te correleren en te normaliseren, en de integraties van Kenna en Secure Endpoint om kwetsbaarheden beter te prioriteren.

Op hardware-gebied introduceerde Cisco eerder Secure Firewall 3100 Series voor hybride omgevingen. Deze firewalls beschikken over een nieuwe versleutelde visibility engine die AI/ML gebruikt om verborgen bedreigingen te detecteren.

Overige functionaliteit

Overige functionaliteit die nu wordt gepresenteerd, omvat een vereenvoudiging van het hele securityportfolio met een nieuwe Secure Client. Deze client voegt in de loop van dit jaar bestaande clients van AnyConnect, Secure Endpoint en Umbrella samen. De komende jaren worden hieraan andere clients toegevoegd. Verder introduceert Cisco nog nieuwe versies van de cloudgebaseerde Secure Firewall Management Center-oplossing. Dit wordt mogelijk gemaakt via Cisco Defense Orchestrator.

Tip: Cisco introduceert Secure Firewall 3100 voor hybride werkomgevingen