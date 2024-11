‘Dirty details’ bekend van Google’s miljoenenaanbod aan CISPE

Er zijn meer details naar buiten gekomen over het precieze aanbod dat Google heeft gedaan aan het Europese cloud-consortium CISPE. Het bedrijf zou miljoenen euro’s over hebben gehad om ‘innovatie in open-source cloudomgevingen’ aan te jagen. Tegelijk zou het vooral een prikkel zijn voor de groep om een langlopende rechtszaak tegen Microsoft voort te zetten, al ontkent Google dat deze zaken met elkaar te maken hebben.

Zo zou Google 100 miljoen euro aan credits voor Google Distributed Cloud, uitgesmeerd over vijf jaar, in het vooruitzicht hebben gesteld aan de leden van CISPE. Dit houdt in dat de bedrijven voor dit bedrag software hadden kunnen kopen voor het draaien van Kubernetes-workloads. Verder stelde Google elk lid van CISPE (in juli waren dat er 27, nu inmiddels 36) 100.000 euro in het vooruitzicht in het kader van een ‘Members Innovation Fund’.

Die pot zou maximaal 4 miljoen bedragen, schrijft The Register dat claimt de presentatie te hebben ingezien die Amit Zavery, de toenmalige Vice President van Google Cloud Platform, aan de leden van het consortium voorlegde. Als bonus zou Google er ook nog eens 10 miljoen euro bovenop hebben willen gooien voor ‘participating and membership resources’, wat dat ook moge betekenen.

Rechtszaak voortzetten

Voorwaarde voor het uitkeren van de geldbedragen was dat CISPE zijn Fair Software Licensing Principles zou blijven ‘uitdragen en bevorderen’. Goede verstaanders begrepen daaruit dat CISPE de langlopende rechtszaak tegen Microsoft zou blijven voortzetten. Google ontkent overigens dat die twee zaken met elkaar te maken hebben.

De groep voerde de zaak op Europees niveau, onder meer omdat het bedrijf het draaien van de eigen software in cloudomgevingen van ándere bedrijven (zoals Google Cloud, maar ook AWS) veel duurder maakt dan het uitvoeren ervan in Azure, dat van Microsoft zelf is. Dat zou oneerlijke concurrentie zijn volgens CISPE, omdat het potentiële klanten zou bewegen eerder Azure te verkiezen dan de diensten van concurrenten.

Twee jaar geen controle

Uiteindelijke staakte het consortium de zaak, omdat Microsoft ‘an offer they couldn’t refuse’ deed. De groep Europese cloudbedrijven zou twee jaar lang geen ongewenst bezoek van Microsoft krijgen die komt controleren of de aangesloten bedrijven zich wel netjes aan alle software-licenties houden.

In ruil voor het intrekken van de zaak beloofde Microsoft ook een vrijwillige bijdrage te doen van tussen de 10 en 30 miljoen euro aan CISPE, naast de belofte om de diensten van het bedrijf breder beschikbaar te maken voor lokale cloudinfrastructuren. Nu CISPE is teruggekrabbeld, heeft Google Cloud zelf maar een klacht ingediend bij de Europese Commissie vanwege de vermeende anti-competitieve praktijken van Microsoft.