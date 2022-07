Lockdown Mode is dit najaar beschikbaar op iOS 16, iPadOS 17 en macOS Ventura. De modus biedt extra bescherming voor doelwitten van gerichte cyberaanvallen.

De functie beschermt tegen spyware, waaronder Pegasus van NSO Group. Dergelijke malware wordt niet zomaar ingezet. Vaak zijn slachtoffers het doelwit van overheden. Apple ontwierp de functie voor een kleine gebruikersgroep. Lockdown Mode verschijnt dit najaar op iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura.

“Hoewel de overgrote meerderheid van gebruikers nooit slachtoffer zal worden van gerichte cyberaanvallen, werken we onvermoeibaar aan de bescherming van het kleine aantal gebruikers dat wél risico loopt”, aldus Ivan Krstić, afdelingshoofd van Security Engineering and Architecture bij Apple.

Optioneel

Lockdown Mode is optioneel. De modus beperkt meerdere functies om de security van een apparaat te verbeteren. Apps die normaal foutloos werken kunnen in Lockdown Mode waardeloos zijn. Apple beweert dat het aanvalsoppervlak van spyware aanzienlijk wordt verkleind.

De organisatie voegt toe dat Lockdown Mode op de lange termijn updates ontvangt. Om feedback te verzamelen introduceerde Apple een nieuw categorie in het Apple Security Bounty-programma. Vind je een kwetsbaarheid op een apparaat in Lockdown Mode, dan krijg je twee keer zoveel betaald. Het maximale bedrag is 2 miljoen dollar, een van de hoogste beloningen in de industrie.

