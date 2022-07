De Amerikaanse FBI start dagelijks twee onderzoeken naar cyberspionage van Chinese overheidsinstanties. De Britse MI5 besteedt zeven keer zoveel tijd aan verdachte Chinese activiteit als in 2018. De inlichtingendiensten waarschuwen voor een groeiende cyberdreiging van China.

De directeurs van de FBI en MI5 presenteerden op een evenement in London. Christopher Wray staat aan het hoofd van de FBI. Ken McCallum geeft leiding aan de Britse MI5. De directeurs beweren dat de Chinese overheid hackers sponsort om Westerse organisaties te bespioneren.

“De Chinese regering is vastberaden om uw technologie te stelen”, zei Wray tegen een publiek van hogere managers en professoren in het hoofdkantoor van MI5. “Wat het ook is dat uw industrie laat draaien; ze zijn vastberaden om elk beschikbaar middel te gebruiken om uw zaken te ondermijnen en uw markt te domineren.”

Het zijn heftige woorden. Wray laat weten dat de FBI twee keer per dag een onderzoek start naar cyberspionage van Chinese overheidsinstanties. McCallum voegt toe dat MI5 zeven keer zo vaak naar verdachte Chinese activiteit kijkt als in 2018.

Wray roept organisaties op om voorzichtig te zijn in samenwerkingen met Chinese bedrijven. Volgens de directeur gebruikt de Chinese overheid bedrijven met Westerse partners om bedrijfsgeheimen te stelen. Wray en McCallum benadrukken dat de waarschuwing niet over Chinese inwoners gaat, maar over de staat en staatsbedrijven.

Politiek

Het is belangrijk om te begrijpen dat China en de Verenigde Staten een handensloorlog voeren. Huawei is een voorbeeld van de organisaties waar Wray voor waarschuwt. De meeste Amerikaanse bedrijven mogen geen zakendoen met Huawei. De organisatie wordt in de Verenigde Staten van spionage beschuldigd.

In Europa ligt het anders. Brussel adviseert lidstaten om eigen onderzoek te doen. In Nederland werd de apparatuur van Huawei niet gebruikt bij de aanleg van 5G-netwerken. De Rijksoverheid vroeg KPN, Vodafone en T-Mobile om ‘niet-vertrouwde’ leveranciers te weigeren. Kort daarna liet Huawei weten dat de organisatie uit Nederland vertrok. De details zijn onbekend, want de situatie is als staatsgeheim bestempeld.

Nederland

Buiten Huawei is de relatie tussen Nederland en China onvergelijkbaar met de Verenigde Staten. Volgens de Europese Unie was Nederland in 2021 ’s werelds grootste importeur van Chinese producten. Dit betekent dat Nederlandse organisaties regelmatig samenwerken met de Chinese bedrijven waar de FBI en MI5 voor waarschuwen. Het is duidelijk dat de Rijksoverheid een ander beeld van China heeft.

Waarschijnlijk ligt de waarheid in het midden. Ook het NCTV, een antiterreur-afdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarschuwde deze week voor cyberaanvallen vanuit China. Het NCTV verduidelijkte dat de aanvallers vooral zijn geïnteresseerd in chiptechnologie. Het advies van het NCTV is drastisch anders dan het advies van de FBI en MI5. Het rapport focust niet op de risico’s van samenwerkingen met Chinese bedrijven, maar het het belang van technische securitymaatregelen.

Tip: Koers ASML keldert na gerucht over handelsverbod