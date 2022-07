Bronnen van Bloomberg beweren dat de Amerikaanse overheid lobbyt voor een handelsverbod op ASML en China. Na de bekendmaking daalde de aandelenprijs van ASML met bijna 5 procent.

De bronnen zijn anoniem om sancties te voorkomen. Volgens de bronnen dringen Amerikaanse ambtenaren aan op de Nederlandse overheid om handel tussen ASML en China te verbieden.

ASML werkt met ’s werelds grootste chipfabrikanten. De Nederlandse organisatie ontwikkelt machines voor de productie van chips. Tussen 2019 en 2022 groeide de martkwaarde met meer dan 100 miljard dollar.

De bronnen beweren dat Nederland in juni door een hoge Amerikaanse ambtenaar werd bezocht. Staatssecretaris Don Graves reisde naar het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven. Naar verluidt sprak Graves met ASML CEO Peter Wennink.

Volgens de bronnen wil de Amerikaanse overheid een verbod op verkoop van ASML’s DUV-machines aan Chinese klanten. DUV-machines (deep ultraviolet) zijn ouder dan de nieuwste modellen, maar desalniettemin populair onder fabrikanten van auto- en smartphonechips.

Waarom?

De Verenigde Staten (VS) en China voeren een handelsoorlog. Ex-president Trump introduceerde meerdere belastingen op de import van Chinese producten. President Biden probeert de export van Amerikaanse technologie naar China te beperken.

ASML is een belangrijke leverancier voor Chinese fabrikanten als Hua Hong Semiconductor en Semiconductor Manufacturing International. ASML verkoopt uitsluitend oudere modellen, waaronder DUV-machines. De export van nieuwere EUV-machines naar China werd in 2020 verboden onder het Wassenaar Arrangement, een internationaal verdrag. Sindsdien probeert de VS het handelsverbod naar DUV-machines uit te breiden.

Bloomberg vroeg het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken om een reactie, maar kreeg geen antwoord. ASML gaf gehoor. “De discussie is niet nieuw”, zei een woordvoerder. “Er zijn geen beslissingen genomen en we willen niet speculeren of commentaar geven op geruchten.”

Politiek

ASML kent het spel. De organisatie heeft een beperkte voorraad van een belangrijk product. In 2021 verscheepte ASML slechts 42 EUV-machines, een van de meest gewilde series. Klanten als TSMC, Intel en Samsung concurreren om de apparaten in huis te krijgen. In juni werd het hoofdkantoor van ASML bezocht door Lee Jae-yong, de vice-bestuursvoorzitter van Samsung. Eind 2021 kwam Ursula von der Leyen over de vloer, de voorzitter van de Europese Commissie.