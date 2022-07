Coalition maakt een investeringsronde van 245 miljoen euro (250 miljoen dollar) bekend. De waarde van de cyberverzekeraar stijgt naar 5 miljard euro.

Coalition verzekert 160.000 klanten wereldwijd. Het product is uniek. Traditionele cybersecurityverzekeringen werken met complexe risk assessments en voorwaarden. De technologie van Coalition maakt het voor verzekeringsmakelaars mogelijk om bedrijven razendsnel te scannen. Volgens de organisatie zijn premies binnen vier minuten te berekenen.

Bedrijven met een verzekering worden voortdurend op kwetsbaarheden gescand. De methode staat bekend als attack surface management (ASM). Gaat het mis, dan regelt de verzekeraar een incident response team. Het concept is overduidelijk succesvol. Coalition haalde onlang 250 miljoen dollar op, waardoor de waarde naar 5 miljard euro stijgt. In het afgelopen jaar groeide het aantal klanten van 50.000 naar 160.000. Het bedrijf is nog geen zes jaar oud.

Cyberverzekeringen in Nederland

Coalition is buiten de Verenigde Staten en Canada alleen op aanvraag beschikbaar. Het aanbod in Nederland loopt achter. Organisaties als Allianz, Aon en Interpolis bieden cybersecurityverzekeringen, maar de populariteit is onvergelijkbaar met Coalition.

In 2020 vertelde meerdere grootbedrijven tegen het Financieele Dagblad dat Nederlandse cyberverzekeraars niet met complexe organisaties kunnen omgaan. Voor mkb-ondernemingen is het niet veel beter. Verzekeringsmakelaars Bastiaan Bakker en Durmus Barlas vertelden in een interview met Techzine dat kleinbedrijven moeite hebben met de minimale voorwaarden van verzekeringen.

Sommige verzekeraars vragen bijvoorbeeld om een ISO 27001-certificering. De certificering geeft een goed beeld van de security van een bedrijf, maar het behalen van de standaard is een tijdintensief proces. Als gevolg raken sommige bedrijven tussen schip en wal.