OpenAI is met potentiële investeerders in gesprek over een aandelenverkoop, waarbij de bedrijfswaarde op ongeveer 82 miljard euro (86 miljard dollar) moet komen te liggen.

Dat stellen bronnen van Bloomberg. Eerder waren er al geruchten over een mogelijke aandelenverkoop. De aandelenverkoop zouden de huidige uitstaande aandelen van medewerkers van OpenAI betreffen.

De gesprekken met investeerders zouden gaan over het opstellen van de tender. Details over hoe deze tender eruit gaat zien, om hoeveel aandelen het gaat en wat de voorwaarden zijn voor de verkoop zijn niet bekend. Vanzelfsprekend kunnen de gesprekken ook tot niets leiden.

Bij meest waardevolle bedrijven

Wanneer de bedrijfswaarde van OpenAI, waar Microsoft een aandeel van 49 procent in heeft, inderdaad op 86 miljard dollar wordt vastgesteld, overtreft dit de waarde van andere techbedrijven waar een kleine groep eigenaar van is. Denk aan Stripe of de Chinese online retailer Shein. OpenAI zou daarmee ook het op twee na meest waardevolle private bedrijf worden, achter SpaceX en TikTok.

De WSJ schatte de vast te stellen bedrijfswaarde eerder tussen de 80 en 90 miljard dollar.