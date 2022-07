Microsoft lanceert Defender for IoT. De software beveiligt IoT- en OT-apparaten, waaronder slimme camera’s en sensoren.

De oplossing is agentless. Beveiliging begint met een overzicht van alle IoT- en OT-apparaten in een omgeving. Vervolgens wijst de oplossing op misconfiguraties en verouderde softwareversies. Tot slot herkent de software verdacht verkeer met machine learning.

Microsoft Defender for IoT

Elke stap is waardevol. Onzichtbare apparaten zijn onveilig, maar het handmatige bijhouden van een overzicht kost tijd. Defender for IoT automatiseert het proces.

Een overzicht is op zichzelf weinig waard. Je zal de data moeten begrijpen om misconfiguraties en verouderde softwareversies te herkennen. Dat is lastig zonder training. Defender for IoT laat in een handomdraai zien waar risico’s ontstaan.

Tot slot maakt Defender for IoT onderscheidt tussen verdacht netwerkverkeer en normaal netwerkverkeer. De oplossing draait op machine learning, dagelijks gevoed met de data van Microsoft-klanten wereldwijd. Gebruikers ontvangen alerts over dreigingen die ertoe doen — niets meer en niets minder.

Hoe?

De oplossing is afzonderlijk verkrijgbaar. Voor elke 100 beveiligde devices betaal je een vast bedrag per maand.

De configuratie van Defender for IoT kost minder tijd voor organisaties die reeds met Defender for Endpoint werken. Defender for Endpoint herkent endpoints via clients, verspreid over centrale netwerklocaties. Defender for IoT leest dezelfde clients af om IoT- en OT-apparaten te herkennen.

Daarnaast onderhoudt Microsoft een officiële integratie van Defender for Endpoint en Defender for IoT. Gebruikers van beide oplossingen kunnen IoT- en OT-apparaten vanuit Defender for Endpoint beheren. Tot slot integreert de oplossing in Sentinel, het SIEM-aanbod van Microsoft.

Tip: Microsoft introduceert Defender-platform voor consumenten