Avast vernieuwt Ransomware Protection om midden- en kleinbedrijven te beveiligen tegen ransomware.

Avast ontwikkelt antivirussoftware. Volgens de organisatie steeg het aantal ransomware-dreigingen in 2022 met 24 procent ten opzichte van 2021. Vandaar lanceert Avast een update van Ransomware Protection, een functionaliteit die midden- en kleinbedrijven tegen ransomware beschermt.

De software van Avast is vanaf nu uitgerust met proactieve beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang. Avast Ransomware Protection biedt een schild voor gevoelige documenten en klantgegevens van gebruikers.

Avast Ransomware Protection

Gegevensdiefstal overkomt bedrijven van elke grootte. Elke werkgever moet omgaan met de mogelijkheid dat zijn of haar bedrijf slachtoffer wordt van een supply chain attack. “Cyberaanvallers richten zich steeds vaker op kleinere ondernemingen om vitale bedrijfsgegevens te vernietigen”, aldus Filip Hlinka, Vice President of Product bij Avast. “Ransomware is ook voor kleine organisaties een bedreiging.”

Kleine bedrijven doen er goed aan om zichzelf in te dekken tegen de financiële schade van ransomware-aanvallen. Avast Ransomware Protection voorkomt dat malware documenten en mappen wijzigt, wist of verwijdert. Gebruikers kunnen bepalen welke software toegang krijgt tot hun bestanden. De functionaliteit verbetert de beveiliging van gevoelige en essentiële gegevens.

Beschikbaarheid

De nieuwste versie is beschikbaar op PC en Linux voor licentiehouders van Avast Basic, Premier en Elite Business Safety. Gebruikers ontvangen ransomwarebeveiliging in de vorm van antivirussoftware. Onder de functies vind je een Web Barrier, File Safeguard en Behavior Safeguard. Ransomwarebescherming is vanaf nu standaard ingeschakeld. Gebruikers kunnen de te beveiligen bestanden en mappen wijzigen in de Avast Commercial Hub.

Tip: Ransomware is een APT, zo moet je het ook behandelen