De casino- en hotelketen Caesars Entertainment weet nog steeds niet hoeveel de ransomware-aanval uit september dit jaar precies gaat kosten. Dit blijkt uit een recente document gericht op beurstoezichthouder SEC over de voortgang van het incident.

Volgens het document voor de SEC is het bij Caesars Entertainment nog steeds niet mogelijk om te bepalen wat de uiteindelijke financiële schade is van de recente ransomware-aanval. Wel geeft het bedrijf aan dat de hackaanval gaat leiden tot mogelijke verliezen.

Op dit moment probeert de casino- en hotelketen verschillende rechtszaken rondom het incident op te lossen en klachten op te lossen door tot een schikking te komen. Daarnaast werkt Caesars Entertainment op dit moment samen met toezichthouders van verschillende Amerikaanse staten in onderzoeken naar het incident.

Ransomware-aanval in september

De casino’s en hotels van het bedrijf werden in september, tegelijk met die van MGM Resorts & Casino’s, aangevallen door een ransomwarebende. Deze bende wist via social engineering binnen te dringen bij een IT-leverancier van Caesars Entertainment en vervolgens ook binnen te komen in de IT-omgeving van de casino- en hotelketen.

Bij de inbreuk werd gevoelige data gestolen, zoals namen, rijbewijsnummers en nummers van identiteitskaarten.

In tegenstelling tot MGM Resorts & Casino’s wist Caesars Entertainment uit de medialuwte te blijven en heeft de ransomwarebende volgens geruchten ongeveer 15 of 30 miljoen dollar aan losgeld betaald.

Toch hogere winst in derde kwartaal 2023

Ondanks de hack heeft de casino- en hotelketen in het afgelopen derde kwartaal toch betere cijfers weten te noteren dan verwacht. De totale winst van Caesars Entertainment in het derde kwartaal van 2023 bedroeg ongeveer 3 miljard dollar. Dit was 3,7 procent meer dan in dezelfde periode in 2022.

Lees ook: MGM-hack: losgeld niet betaald, bedrijf kwam op tijd achter hack