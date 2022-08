Palo Alto Networks breidt Prisma SASE uit met nieuwe functies voor het herkennen van cyberaanvallen en oplossen van storingen.

Palo Alto Networks is een van de grootste securitysoftware-leveranciers ter wereld. In 2021 boekte de organisatie een omzet van meer dan 4 miljard euro. Prisma SASE is een belangrijk onderdeel van het aanbod.

Het platform helpt organisaties bij het inrichten van een SASE-netwerk (secure access service edge). SASE-netwerken bestaan uit een wide-area network (WAN) en geïntegreerde securitymaatregelen. De eerstvolgende updates van Prisma SASE werden onlangs bekendgemaakt.

Prisma SASE voor SaaS security

Beheerders krijgen de mogelijkheid om de securityconfiguraties van software-as-a-service (SaaS)-oplossingen te vergrendelen. De functie voorkomt dat cybercriminelen de configuraties wijzigen via een gestolen account of inbraak.

Daarnaast lanceert Palo Alto een centraal dashboard voor het monitoren en configureren van meerdere SaaS-oplossingen. Beheerders hoeven niet meer tussen individuele SaaS-oplossingen te schakelen voor dagelijkse werkzaamheden. Zowel het dashboard als de vergrendelfunctie zijn per direct beschikbaar.

Detection

Naast SaaS-oplossingen beveiligt het platform gebruikers, algemene apps en hardware. Een van de tools blokkeert requests van kwaadaardige URL’s en webadressen. De tool wordt in oktober 2022 vernieuwd. Volgens Palo Alto herkent de nieuwe versie tot 40 procent meer dreigingen dan voorheen.

Daarnaast beweert Palo Alto dat de update 48 procent effectiever is in het herkennen van command and control-aanvallen. Cybercriminelen werken regelmatig met command and control-servers om de data van slachtoffers naar een eigen omgeving te loodsen. De meeste ransomware-aanvallen gebruiken een of meerdere command and control-servers.

Infrastructuurbeheer

Cybersecurity draait niet alleen om detection and response. Aanvallen zijn te voorkomen met de juiste software- en hardwareconfiguraties. Vandaar biedt Prisma SASE meerdere tools voor infrastructuurbeheer. De nieuwe release bevat een tool die de oorzaak van technische problemen herkent met behulp van artificial intelligence (AI). De tool adviseert over mogelijke oplossingen bij systeemuitval.

Appliances

Naast de updates van Prisma SASE lanceert Palo Alto twee nieuwe netwerk-appliances. De ION 1200-S en ION 3200 zijn ontworpen om regionale kantoren te verbinden met een hoofdnetwerk. De ION 1200-S ondersteunt 4G en LTE. De ION 3200 is geschikt voor optische verbindingen. De ION 1200-S is vanaf november 2022 beschikbaar buiten de Verenigde Staten.

