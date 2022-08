In de securitywereld adviseren verschillende experts ervan uit te gaan dat je bedrijf gehackt is of wordt. Door die gedachtegang geeft een organisatie meer prioriteit aan het veiliger maken van systemen en bedrijfsomgevingen. Een bedrijf zet dan meer stappen voordat een hack daadwerkelijk plaatsvindt en past zich zo aan aan de realiteit.

We zochten in een reeks video’s met Gøran Tømte, Field Security Responsible, Rubrik X for Germany and Northern Europe, naar wat een bedrijf kan doen voor het beveiligen van data om continuïteit van de organisatie te garanderen. Een goed uitgangspunt is de aanname dat je als bedrijf gehackt bent. Doe je het tegenovergestelde, dan zal dat dat naar alle waarschijnlijkheid rampzalige gevolgen hebben.

De aanname is onderdeel van een totaalaanpak die bedrijven idealiter volgen. Zo bespraken we met Gøran Tømte in de eerste video de veranderingen binnen het cyberbedreigingslandschap, waarna we ingingen op wat je bedrijf kan doen voor het voorkomen van een cyberaanval. In deze derde video gaan we verder op de vorige onderwerpen en sluiten we de reeks af.

De volgende vragen en thema’s komen aan bod in ons gesprek met Gøran Tømte:

Q: Wat moet je doen om je voor te bereiden?

Q: Hoe zet je een crisisteam op?

Q: Verwacht chaos.

Q: De verantwoordelijkheden van management tijdens een ransomware-aanval.

Q: Hoe snel ben je in staat om te handelen?

Q: Hoe kan je zo proactief mogelijk zijn?

Q: Alarmen zijn er om je te beschermen. Neem actie, wees verantwoordelijk en let op.