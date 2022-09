De overname van Mandiant door Google Cloud is definitief afgerond. Het security- en softwarebedrijf blijft onder eigen naam opereren. Een deel van de technologie wordt in de security-oplossingen van Google Cloud geïntegreerd.

De nu afgeronde overname van Mandiant werd in maart van dit jaar aangekondigd. Google Cloud legde een bedrag van 5,3 miljard euro (5,4 miljard dollar) op tafel. Hiermee kwam een einde aan een lang overnamegevecht tussen de public cloud-gigant en naaste concurrent Microsoft.

Mandiant technologie

Mandiant blijft na de overname onder eigen naam actief. Ook klanten die geen relatie hebben met Google Cloud kunnen op deze manier van de security-oplossingen en -toepassingen van Mandiant profiteren.

Het security- en softwarebedrijf helpt organisaties met het tegengaan van cyberaanvallen op hun systemen. De technologie kan identificeren welke systemen door een inbreuk zijn getroffen, helpt de malware op deze systemen te verwijderen en geeft aan op welke manier bedrijven hun infrastructuur nog veiliger kunnen maken door kwetsbaarheden te signaleren.

Bovendien verzamelt het data over malware en criminele activiteit. De data wordt openbaar gemaakt via de Mandiant Threat Intelligence-omgeving. Hiervoor wordt dagelijks data verzameld over meer dan 1 miljoen malware-programma’s uit meer dan 70 verschillende bronnen.

Integratie in Google Cloud securityplatform

Op enkele niveaus zal de nu verkregen technologie in het securityportfolio van Google worden geïntegreerd. Volgens Google Cloud moet de integratie het securityportfolio meer functionaliteit geven om bedrijven in elke stap van de beveiligingscyclus te beschermen.

Onder meer wordt de ‘attack surface management’-functionaliteit van Mandiant toegevoegd. Hiermee kunnen bedrijven de blootstelling van al hun assets continu in de gaten houden, inlichtingen verkrijgen en inzien wat openstaat, kwetsbaar is en verkeerd is geconfigureerd.

Ook versterkt de overname de hybrid cloud-mogelijkheden van Google Cloud. Mandiant laat bedrijven onder meer testen of hun cloudgebaseerde en on-premises beveiligingssystemen werken.

