Dell Technologies is bezig met een enorme transformatie. Waar het voorheen vooral hardware verkocht om je datacenter of kantoor mee te vullen, wil het nu vooral organisaties ontzorgen door een groot stuk van het IT-beheer uit handen te nemen. Hiervoor biedt Dell Technologies het APEX-portfolio. Daarin bevinden zich zaken als infrastructuur as a service, backups en cyberrecovery.

Het APEX-portfolio bestaat uit een serie oplossingen die schaalbaar en “as a service” kunnen worden afgenomen in je eigen datacenter of colocatie-omgeving. Het bedrijf wil hiermee on-premises een cloudachtige ervaring bieden. Via Dell Technologies kan je ook infrastructuur in een Equinix datacenter laten plaatsen (colocatie). Je hoeft zelf geen contract te sluiten met Equinix, alles loopt via Dell Technologies. Michael Dell strooit met het woord simplicity (simpliciteit), het moet allemaal vooral eenvoudig zijn.

Voor vrijwel alle APEX-oplossingen ga je als klant een contract aan met Dell Technologies voor één jaar of drie jaar. Binnen dit contract levert Dell Technologies een oplossing, bijvoorbeeld VXrail (HCI), een storage-oplossing, backupdiensten of zelfs cyberrecovery diensten. Er wordt een inschatting gemaakt van het gemiddelde verbruik en dat wordt de basis van het contract. Voor die basis betaal je een vast bedrag per maand.

Als het gaat om infrastructuur wordt er een compleet rack geleverd, compleet geïnstalleerd en bekabeld. Je kan het rack direct in je datacenter plaatsen en aansluiten op bestaande infrastructuur. Dell ondersteunt hiervoor 10, 25 of 40 Gigabit-connecties. Na het aansluiten is de infrastructuur direct geschikt om in gebruik genomen te worden. Alles is van te voren getest en geconfigureerd, dus je kan direct storage volumes aanmaken of VM’s op de infrastructuur migreren.

Voldoende capaciteit

Om de cloudervaring zo optimaal mogelijk te maken, levert Dell standaard meer dan afgesproken. Bij Flex-on-demand is dat ongeveer 15 procent meer en bij APEX Data Storage Services is dat 25 procent meer opslagcapaciteit. Die extra capaciteit zorgt ervoor dat je als klant de mogelijkheid hebt om op te schalen op piekmomenten of simpelweg wanneer je gebruik verder toeneemt. Je hoeft hiervoor niks te doen. De extra capaciteit staat altijd tot je beschikking. Gratis is het overigens niet. Dell monitort alle APEX-omgevingen meerdere keren per minuut. Vervolgens berekent het het gemiddelde verbruik per minuut en per uur. Het gemiddelde verbruik van de extra capaciteit wordt vervolgens afgerekend bovenop het maandelijkse bedrag dat je voor het contract betaalt. Voor klanten die af en toe piekbelastingen hebben is het een zeer betaalbare manier om tijdelijk te schalen. Ze hoeven niet constant die complete infrastructuur af te nemen en niet uit te wijken naar de cloud om hun piekbelasting onder te brengen.

Indien de infrastructuur tekort dreigt te schieten en de basis en extra capaciteit vrijwel volledig worden gebruikt, dan kan je een telefoontje verwachten. Een Customer Succes Manager van Dell zal contact opnemen om je contract en eventuele mogelijke upgrades door te spreken. Indien wordt gekozen voor een upgrade zal Dell additionele servers in het rack hangen of zelfs racks bijplaatsen.

De APEX-oplossingen die on-premises of in een colocatie moeten worden geplaatst, hebben een standaard levertijd van 14 dagen. Bij het upgraden van dergelijke infrastructuur kan dit soms sneller, afhankelijk van de upgrade. Harde schijven of SSD’s bijplaatsen in een bestaande server kan wat sneller dan een compleet rack bijplaatsen. Doordat Dell continu de omgevingen monitort en daarmee ook de groei van data en workloads, kan het ook voorspellen wanneer je tekort gaat komen. Dell stelt altijd tijdig contact op te nemen om een dergelijk moment voor te blijven.

Het is echter verstandig om eerst een duidelijk beeld te hebben van welke verschillende APEX-oplossingen er zijn, wat ze precies inhouden én welke beschikbaar zijn.

Alle APEX-oplossingen op een rij

Dell is nu ongeveer een jaar actief met APEX. In die tijd heeft het al flink wat APEX-oplossingen geïntroduceerd. In totaal heeft Dell nu zes APEX-oplossingen:

APEX Flex on Demand

APEX Private and Hybrid Clouds

APEX Data Storage Services

APEX Backup Services

APEX Cyber Recovery Services

APEX Cloud Services with VMware Cloud

APEX Flex on Demand

Het APEX Flex on Demand aanbod is eigenlijk het allereerste basis APEX-product. Het is ook in veel landen beschikbaar. De service die Dell verleent is ten opzichte van andere APEX-oplossingen echter veel beperkter. Daarmee is Flex on Demand een beetje een vreemde eend.

Kortweg komt het erop neer dat je met Flex On Demand vrijwel alle Dell-infrastructuur kan afnemen in een abonnementsvorm. Denk aan een lading PowerEdge-servers, PowerProtect, HCI of storage servers (PowerMax, PowerStore, PowerEdge en PowerFlex). Hierbij betaal je een vast bedrag per maand voor de basiscapaciteit. Dell levert ongeveer 15 procent meer. Als je daar gebruik van maakt, betaal je daar zoals eerder toegelicht nog een additioneel bedrag over voor het gebruik.

Met Flex on Demand streeft Dell geen simpliciteit na, hier kan de klant de hardware nog helemaal zelf samenstellen. Qua ondersteuning zal Dell bij hardware problemen deze zo snel mogelijk proberen op te lossen, maar daar houdt het op. Dell biedt geen onderhoud of patching aan. De visie van APEX om te ontzorgen, is bij Flex on Demand niet van toepassing. Wel stelt Dell dat het in de toekomst hoopt ook dit product vanuit de console aan te kunnen bieden.

Bij veel van de andere APEX services gaat Dell al wel een stuk verder. Zo levert Dell bij de APEX Data Storage Services ook onderhoud en optimalisaties. De storage omgevingen wordt actief gemonitord en veel onderhoudstaken worden uit handen genomen. Dat scheelt de eigen IT-afdeling een hoop werk. Bij Flex-on-Demand moeten klanten die patches en optimalisaties dus gewoon zelf doen.

Dell APEX Private and Hybrid Clouds

Met Dell APEX Private and Hybrid Clouds levert het bedrijf een VMware gebaseerde infrastructuur die zowel on-premise als in de AWS-cloud kan draaien. Dell gebruikt hiervoor Dell EMC VxRail, waarbij je de keuze hebt uit private cloud of hybrid cloud.

Voor de private cloud wordt er VMware vSphere meegeleverd, zodat er VM’s gedraaid kunnen worden. Optioneel kan ook nog Tanzu Basic worden toegevoegd, waardoor je containers kan draaien bovenop vSphere. Verder kan je de geleverde servers in een eigen rack hangen. Als de infrastructuur groot genoeg is, levert Dell een compleet rack.

Voor de hybrid cloud werkt Dell met VMware Cloud Foundation. Je krijg in dit geval; altijd een rack geleverd. Ook kan je deze omgeving nog uitbreiden naar VMware on AWS. Daarnaast kan je Tanzu Standard krijgen voor container workloads, die zowel on-premises in vSphere als in AWS kunnen draaien.

Dell liet aan ons weten dat de private cloud variant vooral geschikt is voor kleinere omgevingen, zoals een edge-locatie of een klein kantoor. Voor een echte volwaardige infrastructuur levert het eigenlijk altijd de hybride variant.

De oplossing is volledig VMware gebaseerd. Dell is dus mede afhankelijk van zijn voormalige dochteronderneming. Qua ondersteuning neemt Dell uiteraard de hardware voor zijn rekening, alsmede de installatie en koppeling met bestaande IT-infrastructuur. Er worden verder geen additionele patching of optimalisaties aangeboden door Dell. Zodra de infrastructuur is geleverd moet je als bedrijf zelf beheren, patchen en updaten. Wederom zijn wij van mening dat dit niet helemaal binnen de ontzorgstrategie van APEX past.

APEX Data Storage Services

Met Dell Apex Data Storage Service biedt Dell echt Storage a Service. Je kan als bedrijf op een cloudachtige manier storage afnemen voor je eigen datacenter of colocatie. Er zijn verschillende voordelen voor het afnemen van een storage-oplossing via APEX ten opzichte van het traditioneel kopen van een storage server of via APEX Flex-on-Demand.

Bij APEX Data Storage Services is de opslagcapaciteit altijd elastisch. Je kan op elk moment besluiten om je basis opslagcapaciteit te vergroten. Ook kan je piekbelastingen opvangen doordat Dell standaard 25 procent meer levert, 10 procent meer dan bij Flex-on-demand. Ook optimalisaties van storage-omgevingen en het toepassen van patches en updates worden allemaal door Dell gedaan. Hiermee ontzorgt de fabrikant je organisatie qua IT-beheer. Zelfs de migratie van een bestaande naar een nieuwe APEX Data Storage-oplossing kan Dell voor je doen. Onder de streep heb je dus minder gekwalificeerd personeel nodig om je storage-omgevingen te beheren. Hiermee ontzorgt Dell dus wel je IT-organisatie.

Dell biedt APEX Data Storage Services aan voor zowel block-, file- als object storage.

Dell APEX Backup Services

Met APEX Backup Services biedt het bedrijf ook backup as a service aan. Met de dienst kan je niet alleen je NAS, file-server, SQL-server, VMware- of Oracle-omgeving backuppen, maar ook laptops, desktops, mobiele apparaten en online diensten als Microsoft 365, Google Workspace en Salesforce. Om dit mogelijk te maken is Dell Technologies een samenwerking aangegaan met Druva. Het platform wordt vanuit de AWS-cloud geboden, om al de backups te maken. Backups worden opgeslagen in een AWS-regio naar keuze.

Dit is de enige APEX service die echt vanuit de cloud werkt en niet vanuit je eigen on-premises datacenter of colocatie. Als klant heb je geen omkijken naar deze omgevingen. Druva onderhoudt ze. Hiermee ontzorgt Dell dus wel.

Dell APEX Cloud Services with VMware Cloud

De naam van dit product doet vermoeden dat het een cloudproduct betreft, maar dat is niet helemaal het geval. Met APEX Cloud Services with VMware Cloud krijg je on-premise een Vmware omgeving die gebaseerd is op de Vmware Cloud. Het idee hierachter is dat je twee identieke omgevingen hebt die makkelijk aan elkaar zijn te koppelen. VMware Cloud draait binnen de cloud van Amazon Web Services, maar wordt niet door Dell als oplossing aangeboden. De klant moet zelf in de AWS Marketplace of via VMware deze oplossing aankopen. Dit is vooral interessant voor bedrijven die gekozen hebben om hun infrastructuur te virtualiseren met VMware. Als ze gebruikmaken van Dell APEX Cloud Services with VMware Cloud kan je die infrastructuur uitbreiden en opschalen met VMware Cloud. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld ontwikkelprojecten, om piekbelastingen in andere regio’s op te vangen of bepaalde data naar de cloud te migreren om AI-modellen te trainen. Vrijwel alle klanten gebruiken VMware Cloud bovenop hun bestaande infrastructuur. Er zijn maar weinig klanten die primair voor deze oplossing kiezen, leerden we al eens van VMware. VMware on AWS wordt door VMware beheerd en past wel in de APEX gedachte, maar is dus geen APEX product.

Dell APEX Cyber Recovery Services

Met Dell APEX Cyber Recovery Services gaat Dell Technologies nog een stap verder dan enkel het maken en beheren van backups. Het biedt als het ware een Cyber Recovery Vault on-premises of in je colocatie aan. Dit is een beveiligde appliance die niet zomaar toegankelijk is. Het idee is dat je als organisatie je backups maakt naar een PowerProtect Appliance en dat die Appliance vervolgens de data synchroniseert met de Cyber Recovery Vault. Die kan in hetzelfde datacenter staan, maar ook in een apart datacenter. De enige vorm van communicatie die deze Cyber Recovery Vault accepteert is de synchronisatie van de PowerProtect Appliance.

Daarnaast past Dell Technologies ook de CyberSense-technologie toe binnen de Cyber Recovery Vault. Hiermee wordt bij elke synchronisatie nauwlettend in de gaten gehouden welke data er verandert en wat voor data er is bijgekomen. Het doel is om bijvoorbeeld ransomware te detecteren of ander kwaadwillend gedrag. Als er afwijkingen plaatsvinden in zo’n incrementele backup zal de backupadministrator hiervan op de hoogte worden gesteld. Die kan dan bepalen of de integriteit van de Cyber Recovery Vault is aangetast en de data herstellen naar de laatste gezonde status.

Mocht het bedrijf getroffen worden door ransomware en er is een grootschalige recovery nodig, dan kan Dell helpen. Dat is onderdeel van de Dell APEX Cyber Recovery Services. Dell kan je bijvoorbeeld helpen om te migreren in een nieuwe (schone) cloudomgeving, zodat je meer zekerheid hebt over de integriteit van je systeem. Ook hiermee ontzorgt Dell zijn klanten.

Sinds kort is het ook mogelijk om een Cyber Recovery Vault af te nemen in AWS en Azure. Op die manier heb je meer flexibiliteit en komt je data automatisch op een aparte locatie van je infrastructuur te staan. Het CyberSense onderdeel is op dit moment enkel beschikbaar in AWS, later dit jaar zal Azure volgen en moet de Vault ook zijn intrede doen bij Google.

APEX werkt vanuit één portal

Naast het ontzorgen van zijn klanten wil Dell ook simpliciteit nastreven met APEX. Het idee is dat APEX vanuit één en dezelfde portal werkt en bij voorkeur snel en simpel. Momenteel heeft Dell die portal al in gebruik genomen, maar dient die vooral voor het bestellen van APEX-oplossingen en het beheren van lopende contracten. Als je in de portal bent ingelogd, kan je bijvoorbeeld in vijf klikken een complete Dell APEX Data Storage Service bestellen. Hiervoor hoef je maar vijf zaken te configureren;

Locatie: on-premises of Dell colocatie;

Data service: block, file of object;

Performance Tier: Geoptimaliseerd voor capaciteit, gebalanceerd of geoptimaliseerd voor prestaties;

Basis capaciteit: Hoeveel terabyte opslag je wilt (exclusief de 25 procent);

Contractperiode: één of drie jaar.

Dat is echt alles wat je hoeft op te geven. Vervolgens kan je op bestellen drukken. Of een offerte maken die je intern kan laten goedkeuren door inkoop of de directeur. Zo’n offerte is overigens net zo eenvoudig en overzichtelijk. Dell is gestopt met de 25 pagina’s tellende offertes waar exact zaken in staan as welke server, moederbord, harde schijf en raidkaart. APEX is een service en Dell zorgt dat het goed werkt en blijft werken. Welke hardware ze daar exact voor gebruiken is niet meer zo belangrijk. Het bedrijf garandeert 99,99 procent uptime in colocatie, de hardware is ontworpen met 99,9999% uptime.

Integratie van meerdere portalsen consoles

Na wat rondvraag zijn we erachter dat het team dat aan de portal werkt inmiddels ook al druk bezig is met een vergelijkbare portal voor clouddiensten. Veel management interfaces moeten straks in de APEX-portal komen. Van die portal voor clouddiensten waren ook al screenshots in omloop tijdens Dell Technologies World, de recente conferentie van het bedrijf.

Nu gebruiken IT-beheerders nog de OneFS Web UI of PowerStore Manager UI. De bedoeling is dat op termijn al die portals worden geïntegreerd in de APEX-portal. Alle moderne oplossingen van Dell zijn API gedreven. Het betekent dat software met elkaar op de achtergrond kan communiceren. Op die manier kan je ook vanuit een centrale portal alle infrastructuur beheren. Dat is de simpliciteit die Dell nastreeft, benadrukte Michael Dell tijdens zijn keynote op Dell Technologies World.

Simpliciteit is belangrijk

Als we Michael Dell mogen geloven is as a service over enkele jaren de standaard van infrastructuur consumptie. We zullen geen servers meer aanschaffen, maar middels een abonnement in bruikleen krijgen met de mogelijkheden tot op- en afschalen. Verder wordt veel van het IT-beheer geautomatiseerd of door een partij als Dell uit handen genomen. Hierdoor kunnen IT-organisaties van grote bedrijven zich bezighouden met belangrijkere zaken dan het managen van storage-servers of het inrichten van een nieuw Hyper-Converged Infrastructure.

Flex-on-Demand en VMware passen op termijn niet in APEX

Eerder gaven we al aan dat Flex-on-Demand wat uit de toon viel binnen de APEX-strategie. Michael Dell praat over abonnementen, ontzorgen en simpliciteit. Dat is bij Flex-on-Demand echt niet het geval, het is wel een heel flexibel product waarbij je zelf alle hardware kan samenstellen en kan afrekenen in een abonnementsvorm, maar daar houdt het ook op. Dell ontzorgt namelijk niet met beheer, patchmanagement of optimalisaties, ook is er geen simpliciteit, de offertes zijn niet kort en krachtig maar elke server wordt nog tot in detail gespecificeerd, zo leerden we van een klant.

Wij vermoeden dat Flex-on-Demand op de middellange termijn wordt vervangen door een beter APEX-aanbod. Hetzelfde geldt overigens voor veel VMware-oplossingen. VMware is in de basis een geweldige oplossing, waarmee je goed je workloads kan virtualiseren. Het nadeel is echter dat je veel training nodig hebt om goed met VMware te werken. Dat past niet in die strategie van simpliciteit.

Navraag tijdens Dell Technologies World leerde ook dat er achter de schermen al druk wordt gekeken hoe Dell Technologies in de nabije toekomst PowerEdge-servers kan leveren met een virtualisatielaag die niet gebaseerd is op VMware. Waarschijnlijk kijkt men daarvoor naar KVM. Dat kan je namelijk een stuk eenvoudiger houden dan VMware te gebruiken. Natuurlijk zitten daar ook veel haken en ogen aan, bijvoorbeeld op het gebied van security. We zijn benieuwd hoe Dell Technologies dit straks gaat aanpakken.

Dell’s multi-cloud ambities

Een andere grote doelstelling van Dell Technologies is dat het een grote multi-cloud aanbieder wil worden. VMware past op veel vlakken weliswaar in een multi-cloud strategie, maar niet qua simpliciteit en compatibiliteit met de grote hyperscalers. Als Dell dat wil aanbieden, wordt het afhankelijk van veel externe organisaties wat voor uitdagingen zorgt bij het ontzorgen.

Hoe dit precies vorm zal krijgen weten we nog niet. Mogelijk zijn ze er bij Dell Technologies ook nog niet helemaal over uit. Dat is althans wat ons ook is verteld tijdens Dell Technologies World.

VMware verkocht, vrijheid voor Dell Technologies

Tijdens het schrijven van dit artikel kwam er ineens het nieuws bij dat VMware is verkocht aan Broadcom. We vinden het waardevol dat toe te voegen aan dit artikel. VMware is in onze optiek namelijk een beetje een blok aan het been geworden van Dell Technologies. Natuurlijk zijn er veel synergiën te vinden en kunnen ze elkaars omzet omhoog duwen. Er staat echter tegenover dat de APEX-strategie, het streven voor simpliciteit en de multi-cloud hier een beetje haaks op staan. Daarnaast is het intern moeilijk om andere virtualisatie te pushen wanneer de grote baas ook eigenaar is van VMware. Met de verkoop van VMware zal die obstructie verdwijnen. Wij voorspellen dat het VMware aanbod binnen Dell Technologies kleiner gaat worden. Zodra de overname is afgerond zal er snel een nieuwe APEX dienst komen die echt ontzorgt en compute gaat aanbieden via PowerEdge-servers met een eenvoudige virtualisatielaag zonder VMware.

Beschikbaarheid van APEX nog een probleem

Hoewel Michael Dell dus groot voorstander is van simpliciteit, valt daar nog het een en ander te winnen. Helemaal als je de beschikbaarheid ook meeneemt in dat begrip. Veel van deze APEX-oplossingen zijn namelijk enkel en alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Sommige zijn inmiddels ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar. Dell APEX Storage Services is inmiddels beschikbaar in de Verenigde Staten, enkele Aziatische landen en een groot deel van West-Europa. Nederland en België vallen daar echter niet onder.

Daarnaast leunt APEX voor sommige diensten op de cloud. Daarbij zijn sommige diensten enkel in AWS beschikbaar, terwijl andere ook in Azure beschikbaar zijn. Dan zijn er ook nog additionele diensten die enkel in Google Cloud zijn te krijgen. Daarmee zullen we je niet lastig vallen.

Het punt dat we willen maken: het einddoel is simpliciteit en dat is een mooi streven. Op dit moment kom je echter van een koude kermis thuis, als 90 procent van de APEX-oplossingen niet beschikbaar is in Nederland en België. Of als je bedrijf een grote voorkeur heeft voor Azure. Aangezien Azure in Nederland de meest populaire cloud is, is dat wel een probleempje.

We hebben hierover om helderheid gevraagd aan Michael Dell. Hij wilde de vraag niet beantwoorden, zijn rechterhand wel. “Dell APEX wordt gefaseerd ontwikkeld en uitgerold. Van elke uitrol leren we nieuwe zaken en doen we ervaring op. Ervaring die we direct toepassen voor een nieuwe uitrol“, aldus Vice Chairman and Co-Chief Operating Officer Jeff Clarke.

Enkel Flex-on-Demand in onze regio

In Nederland en België moeten we het momenteel dus doen met Flex-on-Demand. Van alle APEX-diensten is dat wellicht de minst aantrekkelijke optie. Het stukje ontzorgen zit er nog niet in. We hebben bij Dell Technologies inmiddels een keer of tien gevraagd waarom bijvoorbeeld APEX Data Storage Services niet beschikbaar is in Nederland en België. Het antwoord hierop wil men ons niet geven. Deze APEX-oplossing is namelijk wel beschikbaar in Denemarken, Finland en Ierland, drie markten die kleiner zijn dan de Benelux.

We hebben wel een nietszeggende quote gekregen van een Dell-woordvoerder. “Voor de initiële uitrol van APEX Data Storage Services hebben we primair gekeken waar we de infrastructuur hebben om snel te kunnen opschalen. Sinds de lancering hebben we meer locaties toegevoegd en meer locaties zullen nog volgen in de toekomst.”

Wij noemen deze quote nietszeggend, omdat we weten dat Dell Technologies een groot fullfilment center in Tilburg heeft. Daar hebben ze ons een paar jaar geleden een rondleiding gegeven. Ook voor wat betreft de beschikbaarheid qua colocatie vinden wij de keuze vreemd. Equinix bezit maar liefst 9 datacenters in Amsterdam, ruimte voor colocatie is dus overduidelijk beschikbaar. Er is een andere reden dat Nederland en België worden overgeslagen, wellicht komen we er ooit achter.

Conclusie

De strategie van Dell Technologies om vol in te zetten op APEX, waarbij het alle infrastructuur en oplossingen in een abonnementsvorm aanbiedt, is zonder meer een goede zet. Daar beweegt de hele industrie naartoe en biedt klanten meer flexibiliteit. Ook het ontzorgen van de klant door beheer, patches en optimalisaties uit handen te nemen is voor zowel Dell Technologies als de klanten zeer waardevol. Er is een enorm tekort aan IT-personeel. Als dit op zo’n grote schaal goed kan worden geautomatiseerd, is dat een win-win voor iedereen. Simpliciteit is ook zeker belangrijk. De IT wordt elk jaar complexer, dus het is goed dat de complexiteit zich soms buiten ons zicht afspeelt en we aan de voorkant met een simpele console alles kunnen regelen. Uiteraard zolang het ook goed werkt.

Deze transitie waar Dell Technologies in zit zal nog enkele jaren in beslag nemen. Hoewel we kritiek hebben op de beschikbaarheid van APEX-oplossingen en de communicatie hierover, zou zich dat met wat tijd vanzelf moeten oplossen. Ook de verkoop van VMware komt voor Dell Technologies op een uitstekend moment. Hierdoor kan het APEX-portfolio ook zonder VMware worden doorontwikkeld.

Tot slot is er nog één andere kanttekening te maken. Dell Technologies moet zich nog wel bewijzen op het gebied van het ontzorgen. Dell Technologies kan wel beheer, patch management en infrastructuuroptimalisaties overnemen, maar het moet ook snel en goed gebeuren. Als we met bedrijven spreken die al enige ervaring hebben met soortgelijke dienstverlening van andere vendoren, is dat geen garantie op succes. Het blijft zeer complex om honderdduizenden servers geautomatiseerd te managen en te patchen.

Al met al is Dell Technologies qua strategie op de goede weg. Er zijn echter nog wat hordes te nemen voordat APEX echt succesvol is.