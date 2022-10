Microsoft maakt drie security-updates bekend op de jaarlijkse Ignite-conferentie. Naast de lancering van Defender for DevOps wierp de techgigant een licht op de toekomst van Entra en Intune.

De eerste dag van Ignite staat in het teken van cybersecurity. Microsoft onthulde drie security-updates, verspreid over Defender for Cloud, Entra en Intune. We vatten de aankondigingen samen.

Microsoft Defender for DevOps

Defender for Cloud, een bestaande oplossing, is het belangrijkste onderdeel van het cloud security-portfolio van Microsoft. De oplossing helpt organisaties bij het beveiligen van workloads in Azure, AWS en GCP. Defender for Cloud is ontworpen voor securityprofessionals.

Microsoft ziet het laatste als een beperking. Naast securityteams wil de organisatie DevOps-teams helpen bij het beveiligen van systemen, zodat cybersecurity geen nagedachte is, maar tijdens de ontwikkeling en deployment van applicaties wordt toegepast. Vandaar introduceert de techgigant Defender for DevOps.

Volgens Microsoft stelt de oplossing securityprofessionals in staat om de veiligheid van DevOps-teams te verbeteren. De techgigant beweert dat de oplossing helpt bij het voorkomen van misconfiguraties en oplossen van kwetsbaarheden in code met meerdere pipelines. De beschikbaarheid en verdere details zijn op het moment van schrijven onbekend.

Microsoft Entra Identity Governance

Steeds meer medewerkers werken onderweg, vanuit huis en op kantoor. Het is niet langer mogelijk om op basis van een locatie of device te bepalen tot welke systemen een medewerker toegang hoort te hebben, want locaties en devices veranderen continu.

Microsoft pakt het probleem aan met de lancering van Entra Identity Governance. De access management-oplossing maakt het mogelijk om de toegang van medewerkers in een centraal dashboard te beheren. De technologie houdt rekening met meerdere factoren om de identiteit van een gebruiker vast te stellen. Toegang wordt op basis van de identiteit verleend. De preview is direct beschikbaar.

Uitbreiding Microsoft Intune

Microsoft ontwikkelt meerdere endpoint management-oplossingen. Het aanbod staat sinds 2019 bekend als Microsoft Endpoint Manager. Intune, een van de onderdelen van Microsoft Endpoint Manager, maakt het mogelijk om endpoints vanuit de cloud te beheren.

Microsoft liet op Ignite weten dat Intune voortaan de naam is van het volledige endpoint management-aanbod. Daarnaast worden toekomstige endpoint management-producten op basis van Intune ontworpen.

Een van de aankomende producten werd in april 2022 gepresenteerd. De techgigant werkt aan een next-gen endpoint management-oplossing. Volgens Microsoft maakt de oplossing het mogelijk om de patches, machtigingen, configuraties en support van alle endpoints in een organisatie vanuit een centraal dashboard te beheren.

Het was tot nog toe niet duidelijk in welke vorm de oplossing zou verschijnen. Inmiddels weten we dat het product een uitbreiding wordt van Intune. De naam is onbekend, maar de release staat voor maart 2023 gepland.