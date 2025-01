Groei Microsofts cloud vertraagt doordat AI-vraag datacentercapaciteit overstijgt  

De cloud computing-business van Microsoft groeit minder sterk dan verwacht. Dit heeft te maken met een tekort aan datacenters om de stijgende vraag naar AI-producten te verwerken.

De Azure-clouddivisie zal naar verwachting met 32% groeien in het fiscale derde kwartaal. Dat is niet veel sneller dan de groei in de laatste drie maanden van 2024. Volgens Bloomberg daalden de aandelen van het bedrijf met ongeveer 5% in de handel na sluitingstijd na de aankondiging.

Microsoft is een leider in de commercialisering van AI-producten, mede dankzij de nauwe samenwerking met ChatGPT-maker OpenAI. Het afgelopen jaar lanceerde het bedrijf een reeks Copilot-AI-assistenten. De inspanningen om deze producten te gelde te maken duren langer dan sommige investeerders hoopten.

Sterke groei clouddiensten

Microsoft meldde dat Azure AI-diensten met 157% groeiden in het kwartaal. Echter, financieel directeur Amy Hood zei in een interview dat de totale omzetgroei in de belangrijkste cloudafdeling wordt beperkt doordat het bedrijf nog steeds niet over voldoende datacentercapaciteit beschikt om aan de klantvraag te voldoen. Ze voegde eraan toe dat de capaciteitsbeperkingen tegen het einde van het fiscale jaar opgelost moeten zijn.

Het bedrijf heeft bijna $300 miljard aan commerciële servicecontracten die Microsoft in de toekomst moet leveren en nog niet als omzet heeft erkend.

De vraag blijft sterk, met commerciële boekingen – een maatstaf voor toekomstige inkomsten – die met 67% stegen. Dat was ver boven de verwachtingen van Microsoft. Hood schreef dat deels toe aan Azure-verplichtingen van OpenAI.

Hoge investeringen

Samen met cloudconcurrenten Google en Amazon.com investeert Microsoft meer dan ooit tevoren. En vooral in chips en datacenters die nodig zijn om energie-intensieve AI-diensten te ondersteunen. Het bedrijf gaf aan dit fiscale jaar naar verwachting $80 miljard te besteden aan AI-datacenters.

Wall Street begint echter vraagtekens te zetten bij deze enorme uitgaven. Vooral nadat de Chinese nieuwkomer DeepSeek een open-source AI-model heeft uitgebracht dat naar eigen zeggen de capaciteiten van Amerikaanse technologie evenaart tegen een fractie van de kosten.

De kapitaalinvesteringen in het kwartaal bedroegen $22,6 miljard, hoger dan de analistenverwachting van ongeveer $21 miljard. De uitbreiding van de infrastructuur leidde tot kleinere marges in de cloudbusiness.

AI zorgt voor meer omzet

De totale omzet in de drie maanden eindigend op 31 december steeg met 12% tot $69,6 miljard. De winst in het kwartaal, het tweede van Microsofts fiscale jaar, bedroeg $3,23 per aandeel. Analisten hadden een omzet van $68,9 miljard en een winst van $3,12 per aandeel verwacht, volgens gegevens van Bloomberg.

Het bedrijf gaf aan dat 13 procentpunten van de groei van Azure in het tweede kwartaal te danken was aan AI, vergeleken met 12 punten in het eerste kwartaal. Microsoft meldde dat de AI-inkomsten in het kwartaal een niveau bereikten waarop ze naar verwachting $13 miljard per jaar zouden genereren.