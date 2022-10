SonicWall noteerde in het afgelopen jaar minder ransomware-aanvallen dan in 2021. Toch verwacht het securitybedrijf dat de dreiging op de lange termijn doorgroeit.

SonicWall constateerde een jaarlijkse daling van 31 procent tijdens de eerste negen maanden van 2022, aldus The Register. Het nieuws klinkt geweldig, maar er zit een addertje onder het gras.

Volgens SonicWall CEO Robert VanKirk volgt de daling na een recordpiek in 2021. Zonder die uitschieter was het aantal ransomware-aanvallen toegenomen ten opzichte van 2017 tot en met 2020.

In de afgelopen negen maanden nam SonicWall 338,4 miljoen ransomwarepogingen waar. Dat getal is hoger dan elk jaartotaal van de afgelopen vijf jaar — op 2021 na. “Ransomware-aanvallen vertonen al meer dan vijf jaar een stijgende trend”, zei VanKirk in een schriftelijk interview met The Register. “Dit jaar zet die trend voort.”

Cyberdreigingslandschap is ‘onstabiel’

SonicWall deelde de onderzoeksresultaten in de Threat Mindset Survey. Het securitybedrijf beschreef het cyberdreigingslandschap als “onstabiel”. Aanvalsoppervlakken groeien, incidenten worden complexer en het aantal dreigingen neemt toe.

“De onvoorspelbaarheid zit in de schommelingen van locaties waar aanvallen plaatsvinden en de soorten aanvallen die het sterkst toenemen”, aldus VanKirk. “In traditionele hotspots als de VS en Duitsland zijn ransomware-aanvallen gedaald ten opzichte van 2021, met respectievelijk 51 procent en 46 procent. In andere delen van de wereld nemen aanvallen juist toe.”

VanKirk wees op aanzienlijke sprongen in cryptojacking (35 procent) en aanvallen op IoT-apparaten (92 procent). “Bad actors komen meer dan ooit in verschillende varianten, op verschillende locaties en in verschillende aanvallen op ons af. Het dreigingslandschap is zeer volatiel”, besloot de CEO.