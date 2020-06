Acronis breidt toegang tot Acronis Cyber Protect uit

Acronis komt met een bètaversie van Acronis Cyber Protect, die beschikbaar is voor alle IT-teams. De nieuwe versie speelt in op de behoefte van teams in gereguleerde sectoren.

Acronis Cyber Protect is bijvoorbeeld geschikt om personeel dat thuiswerkt te laten voldoen aan bepaalde normen en richtlijnen voor databescherming en cybersecurity.

Volgens Acronis-CEO Serguei Beloussov zijn bedrijven door het coronavirus meer dan ooit genoodzaakt om een beleid voor werk op afstand op te stellen. “Hoewel werk op afstand veel voordelen biedt, kan het waardevolle bedrijfsdata in gevaar brengen omdat deze data wordt ingezien en gebruikt op thuisnetwerken die kwetsbaarder zijn voor cyberaanvallen.” Volgens Beloussov kan Acronis Cyber Protect die risico’s elimineren. Door de nieuwe bètaversie ‘kunnen meer organisaties kiezen hoe ze hun data, apparaten en infrastructuur willen beschermen.’

Endpointsecurity voor thuiswerkers

Volgens een recent onderzoek van Gartner is 74 procent van de organisaties van plan om sommige werknemers permanent vanuit huis te laten werken. Het toevoegen van uitgebreide endpointsecurity zonder extra werk voor IT-personeel is dan ook cruciaal. Acronis Cyber Protect moet verder gaan dan traditionele antivirusoplossingen en gebruikt op AI-gebaseerde analyses om ransomware en cryptojacking-aanvallen in real-time te stoppen.

Begin mei maakte Acronis zijn nieuwe oplossing Cyber Protect bekend en verklaarde dat deze dienst een vervanger was voor traditionele antivirus- en back-upsoftware. Met Cyber Protect kunnen managed service providers vulnerability assessments, URL-filtering en patchbeheer regelen vanuit één oplossing.

Andere functies van het platform zijn remote data wipe, standaard beveiligde secure protection plan templates voor werknemers buiten de kantooromgeving en uitgebreide malwarebescherming. Acronis is van plan om een on-premise editie van Cyber Protect in de tweede helft van 2020 uit te brengen.