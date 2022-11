De Britse regering draagt Nexperia op om 86 procent van de grootste microchipfabriek van het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Het hoofdkantoor van Nexperia ligt in Nijmegen. Het bedrijf is een dochter van het Chinese Wingtech Technology.

Nexperia nam de Newport Wafer Fab in Wales in 2021 over. Het overheidsonderzoek naar de overname werd eerder dit jaar bekendgemaakt. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de invoering van een recente wet die de regering in staat stelt om overnames en investeringen in kritieke sectoren te blokkeren.

De wet kan met terugwerkende kracht worden toegepast op transacties na november 2020. Minister Grant Shapps stelde op Twitter dat het Verenigd Koninkrijk internationale handel en investeringen verwelkomt die economische groei bevorderen. Hij voegde toe dat de regering doortastend optreedt wanneer zij een nationaal veiligheidsrisico ontdekt.

Nexperia is een risico, zegt overheid

De regering beweert dat de aankoop van Nexperia een nationaal veiligheidsrisico creëert. Volgens de overheid kan de overname de Britse chipcapaciteit aantasten.

Daarnaast stelt de regering dat de locatie van de chipfabriek toegang verschaft tot technologisch talent in het gebied van Zuid-Wales. Als indirect gevolg zou dit talent niet betrokken kunnen worden bij initiatieven voor de nationale veiligheid.

Nexperia is in Nederland gevestigd en eigendom van het Chinese Wingtech Technology. De chipfabrikant verklaarde het oordeel niet te aanvaarden en voegde toe dat twee eerdere veiligheidsonderzoeken geen nationale veiligheidsproblemen aan het licht brachten. De organisatie ziet geen rechtvaardiging voor de overheidsactie.

Het management is ‘gechoqueerd’

Toni Versluijs, de nationale manager van Nexperia in het Verenigd Koninkrijk, zei dat het bedrijf “oprecht gechoqueerd” is, noemde het besluit “verkeerd” en gaf aan dat de organisatie in beroep zou gaan om het bevel ongedaan te maken.

Volgens de regering verhoogde Nexperia haar belang in Newport Wafer Fab in juli 2021 tot 100 procent door 86 procent van het aandelenkapitaal te verwerven.

In het bevel van de overheid staat dat de staatssecretaris van mening is dat het besluit noodzakelijk en redelijk is om risico’s voor de nationale veiligheid te verlichten.

