Het Europees Parlement stemde gisteren voor de invoering van de European Chips Act. De Raad van de Europese Unie zal zich als laatste partij over de wet uiten.

Gisteren gaf het Europees Parlement zijn steun aan de European Chips Act. 587 leden stemden voor, 10 stemden tegen en 38 onthielden zich, noteren we uit het persbericht. Al diende de stemming in principe enkel nog als formaliteit, want het Europees Parlement bereikte eerder al een akkoord met de Europese Raad over de wetgeving.

De wetgeving moet garanderen dat chips altijd beschikbaar zijn in de EU en stimuleert hiervoor productie en innovatie. De chiptekorten tijdens de coronacrisis hebben wetgevers schrik aangejaagd. Om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden, wordt een mechanisme opgezet om crisissituaties snel te beantwoorden.

Onderzoek stimuleren en nieuw talent vinden

Tijdens de gesprekken tussen de leden van het Parlement werd afgeklopt dat 3,3 miljard euro zal dienen voor het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling.

De chipsector heeft voor de productie- en onderzoeksplannen van Europa nood aan heel wat nieuw, lokaal talent. De vaardigheden van geïnteresseerden zullen worden aangescherpt via een netwerk van competentiecentra, dat nog moet worden opgezet.

Officieel akkoord al bereikt

De wetgeving zal als laatste fase nog langs de Raad van de Europese Unie moeten passeren. Als zij instemmen, zijn EU-landen verplicht om de wet te implementeren. Opnieuw een formaliteit, want ook de lidstaten uiten hun steun al in april, toen een officieel akkoord werd bereikt.

