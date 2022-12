Rackspace laat weten dat de recente uitval van zijn Hosted Exchange-omgeving het gevolg is van een ransomware-aanval. De dienst is nog steeds offline en een externe partij onderzoekt op dit moment de impact.

In een nieuwe verklaring geeft Rackspace aan dat de uitval van zijn Hosted Exchange-diensten het gevolg is van een ‘ransomware-incident’. De ransomware-aanval zou zich alleen bij de Hosted Exchange-dienst hebben voorgedaan. De overige producten en diensten van Rackspace Technology zouden volledig operationeel zijn. Ook hebben e-maildiensten en -platforms van de specialist geen last van de uitval.

Extra veiligheidsmaatregelen

Inmiddels zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen en worden alle omgevingen nauwlettend in de gaten gehouden voor mogelijke verdachte activiteit. In de verklaring geeft Rackspace ook aan dat het een extern bedrijf heeft ingeschakeld om de impact van deze aanval in kaart te brengen.

Rackspace blijft getroffen klanten helpen met het migreren naar een nieuwe Exchange-omgeving. Hiervoor zijn meer medewerkers vrijgemaakt en komen er nieuwe stappen die het klanten sneller moeten helpen deze trajecten te voltooien om de impact op hun activiteiten te beperken.

Flinke financiële schade

Rackspace verwacht daarnaast dat het incident een flinke schadepost zal opleveren. Het bedrijf spreekt van een schade van ongeveer 28,5 miljoen euro (30 miljoen dollar) op de jaarlijkse omzet van zijn Apps & Cross Platform-segment. Dit naast de extra kosten die aan het oplossen van het probleem moeten worden uitgegeven.

Tip: Hosted Rackspace Exchange getroffen door security-incident