Google Cloud en Palo Alto Networks lanceren een gezamenlijke oplossing op basis van Prisma Access en BeyondCorp Enterprise.

Zowel Prisma Access als BeyondCorp Enterprise zijn ontworpen om verkeer tussen cloudapplicaties en apparaten te beveiligen zonder VPN’s. Organisaties gebruiken de oplossingen om medewerkers veilig toegang te geven tot cloudapplicaties. Beide oplossingen ondersteunen beheerde en onbeheerde apparaten.

De onderdelen van Prisma Access en BeyondCorp Enterprise verschillen. De oplossingen gebruiken bijvoorbeeld afzonderlijke dreigingsinformatie en machine learning-technologie om risico’s te ontdekken. Deze onderdelen werden onlangs door Google Cloud en Palo Alto Networks gecombineerd in een gezamenlijk product.

De nieuwe oplossing draait op Google Cloud en biedt volgens de partners het beste van twee werelden. BeyondCorp Enterprise beveiligt onbeheerde apparaten terwijl Prisma Access beheerde apparaten voor rekening neemt.

Prisma Access en BeyondCorp Enterprise

Afzonderlijk bereiken de oplossingen hetzelfde doel, maar volgens Google Cloud en Palo Alto Networks is de combinatie effectiever voor organisaties die de onderliggende software op Google Cloud kunnen en willen draaien.

“Dreigingsinformatie en machine learning (ML) detecteert en herstelt automatisch dreigingen voor gebruikers, applicaties en gegevens”, aldus de partners. “Alles wordt mogelijk gemaakt door de prestaties, low-latency verbindingen en het wereldwijde bereik van Google Cloud.”

Zero trust network access

Google introduceerde BeyondCorp Enterprise in 2021 als vervanging voor VPN’s. Eindgebruikers krijgen toegang tot applicaties met een browser in plaats van een VPN client. Ook Prisma Access werd in 2021 geïntroduceerd. Palo Alto Networks positioneert het product als een zero trust network access (ZTNA)-oplossing. Dergelijke oplossingen maken applicaties pas toegankelijk wanneer gebruikers of apparaten aan vooraf ingestelde voorwaarden voldoen.

Steeds meer organisaties introduceren alternatieven voor VPN’s, waaronder AWS. In november onthulde de techgigant Verified Access. De oplossing bestaat uit een centrale omgeving waarin beheerders kunnen bepalen waaraan apparaten moeten voldoen om toegang te krijgen tot applicaties. Verified Access werd gelanceerd tijdens re:Invent, de jaarlijkse conferentie van AWS.