Palo Alto Networks verbetert Prisma Access- en SASE-oplossingen

Palo Alto Networks (hierna Palo Alto) verbetert zowel zijn Prisma Access platform en breidt zijn SASE-mogelijkheden (Secure Access Service Edge) uit. Dit moet gebeuren met de introductie van nieuwe SD-WAN-functies en een DLP-service.

Onder meer komt er een nieuwe Prisma Access SD-WAN-service. Volgens Palo Alto stellen traditionele benaderingen van SD-WAN organisaties bloot aan beveiligingsrisico’s. Ook leveren ze vaak onbetrouwbare prestaties en vergroten ze de complexiteit van het netwerk. Met de release van de nieuwe service levert het bedrijf een end-to-end SD-WAN-infrastructuur. Hierbij functioneert Prisma Access als cloud-based SD-WAN-hub. Verder functioneren next-gen firewalls als SD-WAN-appliances.

Naast de nieuwe SD-WAN-service komt er een nieuwe cloud-based management user interface. Voor klanten die bekend zijn met de cloud, introduceert het bedrijf een vernieuwde interface die is gebaseerd op workflows. Deze UI wordt geleverd als een service vanuit de cloud, om het proces van configuratie en beheer van SASE te vereenvoudigen.

Compliance en databescherming

Verder zijn er nieuwe SaaS service level agreements. Volgens Palo Alto zijn deze essentieel om af te spreken hoe betrokken een serviceprovider is op cruciale gebieden zoals prestaties, beschikbaarheid en beveiliging. Prisma Access is volgens Palo Alto het enige in de cloud geleverde SASE-aanbod dat de performance en toegang tot SaaS-applicaties garandeert. Bovendien worden bestaande SLA’s voor uptime en security uitgebreid.

Ten slotte komt er een nieuwe DLP-service. Het garanderen van uitgebreide databescherming en -beheer is volgens het bedrijf een essentieel onderdeel bij SASE. De nieuwe service voor Prisma Access helpt het exfiltreren van data, evenals ontoereikende compliance, te beperken. Dit moet gebeuren door het ontdekken, monitoren en beschermen van gevoelige data. De nieuwe DLP-engine ondersteunt in eerste instantie Prisma Access en Prisma SaaS om dataverkeer over het netwerk te detecteren en statische data in de public cloud te detecteren. De dienst zal in de toekomst beschikbaar komen voor alle producten van Palo Alto, waarmee het bedrijf consistente gegevensbescherming door volledige ondernemingen mogelijk wil maken.