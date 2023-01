Trend Micro maakt de oprichting van CTOne bekend. Het nieuwe dochterbedrijf gaat private 5G-netwerken beveiligen.

Trend Micro is een van de grootste securityleveranciers ter wereld. De organisatie ontwikkelt diverse producten, waaronder extended detection and response (XDR), cloud security en application security.

Trend Micro heeft in het verleden meerdere dochterbedrijven opgericht. Een van de voorbeelden is Cysiv, een dienstverlener van security operations center (SoC)-oplossingen. Cysiv begon als intern project en werd in 2022 overgenomen door Forescout.

Het nieuwste dochterbedrijf is CTOne. De startup specialiseert in de beveiliging van 5G-netwerken. Trend Micro wil een graantje meepikken van de opkomende markt.

CTOne

Het management, de medewerkers en het intellectuele eigendom van CTOne zijn afkomstig van Trend Micro. Jason Huang, voormalig product manager voor de netwerkafdeling van het moederbedrijf, werd aangesteld als CEO.

“5G-netwerktechnologie heeft nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt die een nieuwe infrastructuur voor cyberbeveiliging vereisen”, deelde Trend Micro CEO Eva Chen in een verklaring. “Met meer dan zes jaar aan toegewijd onderzoek naar netwerktechnologie zijn we ervan overtuigd dat CTOne organisaties in alle 5G-netwerkomgevingen zal beschermen.”

Private 5G

CTOne richt zich op bedrijven met private 5G-netwerken. De samenstelling van dergelijke netwerken is vergelijkbaar met de 5G-netwerken van grote providers als KPN, maar de toepassing verschilt. In plaats van miljoenen consumenten zijn private 5G-netwerken bedoeld voor bedrijfslocaties, waaronder kantoren en fabrieken.

Een private 5G-netwerk stelt een organisatie bijvoorbeeld in staat om snelle verbindingen te voorzien voor draadloze sensoren in fabriekshallen. Denk daarnaast aan ziekenhuizen met slimme apparatuur. Organisaties met meerdere grote bedrijfslocaties kunnen goedkoper uitkomen door in een private 5G-netwerk te investeren in plaats van een openbaar 5G-netwerk.

Private 5G-oplossingen zijn reeds beschikbaar, maar voor de meeste organisaties is de technologie op dit moment te duur. Analisten verwachten dat de prijzen van 5G-netwerkapparatuur mettertijd dalen, waardoor de markt zou groeien.

Netwerksecurity

Net zoals elke grote nieuwe technologie brengt 5G beveiligingsuitdagingen met zich mee. CTOne wil dergelijke uitdagingen voor organisaties aanpakken. “Veiligheid vandaag is geen garantie voor veiligheid morgen”, vertelde CEO Jason Huang. “CTOne stelt bedrijven in staat om private 5G-netwerken te beveiligen tegen mogelijke cyberaanvallen.”

De releasedatum van de eerste diensten werd niet bekendgemaakt.

