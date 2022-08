NTT en VMware komen met een oplossing die edge-mogelijkheden en private 5G combineert.

Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van data die zij uit gedistribueerde omgevingen verzamelen. Ook wordt deze data steeds vaker aan de rand van het netwerk verwerkt in plaats van in datacenters.

Voor deze situatie hebben NTT en VMware de handen ineen geslagen. De gezamenlijke oplossing moet de benodigde edge-diensten bieden en de bijbehorende connectiviteit en bandbreedte voor het verwerken van alle verzamelde data in die edge-omgevingen leveren.

Vooral bedrijven uit de maak-, de logistieke- en de entertainmentsector kunnen van deze oplossing profiteren.

In de oplossing integreert NTT multi-cloud- en edge-platforms, netwerksegmentatietechnologie en ervaring in het overbrengen van data uit publieke naar private 5G-netwerken. Hiervoor gebruikt NTT zijn nieuwe private 5G-oplossing.

Op zijn beurt levert VMware functionaliteit voor het veilig ontwikkelen van applicaties, automatisering van het resourcebeheer en real time dataverwerkingstechnologie. De hele oplossing draait op VMware’s Edge Compute Stack, inclusief de private 5G-functionaliteit.

Wereldwijd beschikbaar

NTT beheert de complete oplossing en stelt deze via zijn wereldwijde netwerk aan datacenters overal beschikbaar aan klanten. De oplossing wordt door beide bedrijven onder de aandacht van de markt gebracht. Wanneer de gezamenlijke oplossing beschikbaar is, is nog niet bekend.

NTT en VMware onthulde de oplossing op VMware Explore 2022, een jaarlijkse conferentie. Techzine is aanwezig. Op deze pagina vind je een overzicht van het belangrijkste nieuws.

