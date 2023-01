Royal Mail, het nationale postbedrijf van het Verenigd Koninkrijk, is getroffen door een aanval van ransomwaregroep LockBit.

Volgens de BBC heeft de aanval de systemen van de organisatie buiten werking gesteld. Royal Mail waarschuwt klanten sinds woensdag voor storingen als gevolg van een “cyberincident”. De postdienst adviseert om geen internationale brieven en pakketten te versturen totdat het probleem is opgelost.

“We kunnen tijdelijk geen post naar buitenlandse adressen versturen”, aldus de organisatie. Zendingen die reeds verzonden zijn kunnen vertraging oplopen. “Wij willen onze oprechte excuses aanbieden aan de getroffen klanten.”

Inkomende post

De storing treft volgens de organisatie alleen uitgaande post. “Onze importactiviteiten blijven operationeel met enkele vertragingen”, legt Royal Mail uit. “De exportdiensten van Parcelforce Worldwide werken nog steeds voor alle internationale bestemmingen, maar klanten moeten rekening houden met vertragingen van één tot twee dagen.”

LockBit heeft een verleden van aanvallen op publieke infrastructuur. Vorige maand raakte de ransomwaregroep de haven van Lissabon. In 2022 trof LockBit een ziekenhuis in Frankrijk en de Italiaanse belastingdienst.

De Royal Mail verzekert klanten dat de organisatie “de klok rond werkt” om de storing op te lossen. “We hebben onmiddellijk een onderzoek ingesteld en werken samen met externe deskundigen. We hebben het incident gemeld aan onze toezichthouders en de relevante beveiligingsautoriteiten.”

Losgeld

LockBit eist meestal losgeld. Slachtoffers worden onder druk gezet met bedreigingen. BBC-verslaggever Joe Tidy heeft een losgeldbrief ingezien die door de criminelen naar Royal Mail is verstuurd.

Het is niet bekend hoeveel geld de groep van Royal Mail eist. Daarnaast weten we niet of het bedrijf van plan is te betalen. De BBC stelt dat het losgeld naar verwachting in de miljoenen loopt.

Ingewijde bronnen zeggen dat er “workarounds” zijn om de systemen weer aan de praat te krijgen. In dat geval zou Royal Mail geen betaling hoeven te overwegen.