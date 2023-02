De nieuwe tool maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om logins op hun apps te stroomlijnen.

Internetgebruikers worstelen al enige tijd met het bijhouden van al hun loginnamen en wachwoorden. Daarom zijn veel gebruikers overgestapt op een password manager. De zoektocht naar een “wachtwoordloze” toekomst gaat echter gewoon door. De komst van password manager heeft velen geholpen om al hun logins op te slaan en bij te houden, maar de jacht is geopend om het hele aanmeldingsproces steeds gestroomlijnder te maken. De intentie van Apple, Google en Microsoft is om dat met passkeys voor elkaar te krijgen.

Luister ook: Gaan passkeys het wachtwoord uitroeien?

Google heeft een flinke stap in die richting gezet door ondersteuning voor passkeys toe te voegen aan Android. Ontwikkelaars kunnen in hun mobiele apps nu gebruik maken van passkeys. In een bericht op de Android Developers Blog kondigen Google techneuten Diego Zavala – Product Manager voor het Android Authentication Team, en Lee Campbell, een Android Tech Lead, een nieuwe verandering aan in de Android API die het leven van zowel ontwikkelaars als gebruikers eenvoudiger belooft te maken.

Introductie van de Android Credentials Manager

“Vandaag zijn we blij om de alpha release van Credential Manager aan te kondigen”, schrijven ze. De Credential Manager is “een nieuwe Jetpack API waarmee app-ontwikkelaars de authenticatie van hun gebruikers kunnen vereenvoudigen”, schrijven ze. Het verhoogt ook de veiligheid met ondersteuning van passkeys, voegen ze eraan toe.

Credential Manager ondersteunt meerdere sign-in methoden, zoals gebruikersnaam/wachtwoord, passkeys, en federatieve sign-in oplossingen (bijv. Sign-in with Google) in een enkele API. Dit vereenvoudigt volgens hen de integratie voor ontwikkelaars.

Voor gebruikers zijn er ook voordelen. Credential Manager verenigt de sign-in interface voor alle authenticatiemethoden. Dit maakt het voor gebruikers weer duidelijker en eenvoudiger om zich aan te melden bij apps – ongeacht de methode die ze kiezen.

Vereenvoudiging voor gebruikers

Gebruikers hebben te maken met meerdere aanmeldingsmethoden. In veel van die gevallen, legt het bericht uit, zijn de aanmeldingsmethoden parallelle manieren voor de gebruiker om in hetzelfde account te komen. Credential Manager “aggregeert alle beschikbare aanmeldingsmethoden voor de app in één lijst, terwijl het ook vermeldingen voor hetzelfde account dedupliceert”.

Deze vereenvoudiging, beweren ze, stelt gebruikers in staat om zich te concentreren op het selecteren van het account “zonder de onderliggende aanmeldtechnologie te hoeven begrijpen”.