Google introduceert op 1 november zijn Credential Manager-functionaliteit voor Android, om een gestroomlijnd en veilig authenticatieproces te bieden.

Volgens Google gaat Android Credential Manager de inlogervaring van Android-gebruikers drastisch verbeteren. Met de komst van deze feature worden de tot nu toe benodigde wachtwoorden vervangen door andere inlogmethodes, zoals passkeys.

Functionaliteit

Deze inlogmethoden worden nu ondergebracht in een enkele interface, zodat gebruikers makkelijker kunnen inloggen op hun applicaties en op websites.

Vooral wanneer gebruikers vaak andere inloggegevens gebruiken voor dezelfde account. Bijvoorbeeld loggen zij voor een persoonlijke account in met passkeys, terwijl ze voor een familie-account nog inloggen met een wachtwoord. Met behulp van Android Credential Manager kunnen zij voor elke account de juiste inlogmethode kiezen, waardoor ze niet constant een keuze hoeven te maken.

Meerdere password managers tegelijk

Daarnaast kunnen Android-gebruikers met de tool hun wachtwoordmanager van voorkeur kiezen. Dit kan een wachtwoordmanager zijn die op het device is vooraf is geïnstalleerd of een andere.

Het systeem achter Android Credential Manager staat toe dat gebruikers meerdere password managers op hetzelfde moment kunnen gebruiken. Dit moet hen meer flexibiliteit bieden als het gaat om hun authenticatievoorkeuren.

