Een cyberaanval op het Belgische parlementslid Samuel Cogolati heeft sterke banden met China.

Dat schrijft de Financial Times op basis van een ingezien document van de Belgische cyberwaakhond Centre for Cyber Security Belgium (CCB). Volgens de krant is Cogolati in 2021 getroffen door een spearphishing-aanval. Op dat moment bereidde dit parlementslid juist een resolutie voor over de misdaden van het Chinese regime tegen de Oeigoeren.

Het parlementslid ontving een e-mailbericht van een niet-bestaande nieuwsorganisatie die hem informatie over het schenden van de mensenrechten in China kon leveren. Uiteindelijk bleek dit een doelgerichte aanval.

Het CCB heeft in zijn onderzoek geconstateerd dat de aanval waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker, afkomstig was van de hackers van APT31. Dit zou een door China gesponsorde groep cybercriminelen of hackers in dienst van de Chinese overheid zijn.

Moedige actie

Dat de Belgische cyberwaakhond nu publiek aangeeft dat de mogelijke verantwoordelijke hackersgroep banden heeft met China, is volgens de FT opmerkelijk. Vroeger werd Chinese betrokkenheid bij hackpogingen in het Westen nog niet echt publiekelijk aangeduid.

Volgens de krant is de laatste tijd hierover echter een nieuwe houding van Europese cybersecurity-organisaties merkbaar. Europese cyberwaakhonden stellen steeds vaker de Chinese hackpogingen aan de kaak. Eerder gebeurde dit niet, vaak vanwege de economische belangen,

Recent heeft bijvoorbeeld het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken China al gevraagd zijn kwaadaardige cyberpraktijken te beperken. Ook de EU heeft in 2021 l aangegeven dat China achter veel cyberaanvallen zit.

Reactie Chinese overheid

In een reactie, zo schrijft de FT, verwerpt de Chinese ambassade in België de ‘onverantwoordelijke’ stelling dat Chinese hackergroepen betrokken zouden zijn bij kwaadaardige cyberactiviteiten. Ook het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verwerpt de Belgische aanname.

