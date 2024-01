ASML heeft onlangs zijn jaarcijfers over het roerige jaar 2023 gepresenteerd. Het bedrijf boekte een recordomzet van 27,6 miljard euro. Voor 2024 wordt een ‘transitiejaar’ verwacht.

ASML heeft in 2023 een totaalomzet van 27,6 miljard euro in de boeken bijgeschreven, blijkt uit het jaarverslag over afgelopen jaar. Op jaarbasis is dit 30 procent meer dan in 2022, al werd ook toen een recordomzet geboekt van 21,2 miljard euro.

Opvallend nam het aantal bestellingen bij ASML voor chipfabricagemachines in 2023 weer flink toe. De fabrikant had aan het einde van 2023 voor 39 miljard euro in totaal aan orders in de backlog. Vooral in het vierde en laatste kwartaal van 2023 werden er meer orders geplaatst. Goed voor een totaalbedrag van 9 miljard euro.

Roerig 2023 door exportbeperkingen

Het afgelopen jaar was voor ASML een roerig jaar. Vooral vanwege de exportbeperkingen naar China die de Verenigde Staten en de Nederlandse regering het bedrijf oplegden. Zeker omdat deze nu ook voor DUV-machines zijn gaan gelden. Voor de high-tech EUV-chipfabricagemachines gelden de beperkingen al langere tijd.

Daarnaast heeft de VS ook ingegrepen in een eerder overeengekomen ‘afkoelperiode’ voor de exportbeperkingen, waardoor die eerder in werking zijn getreden. Hierdoor werden eerder afgegeven licenties weer door de Nederlandse overheid ingetrokken.

Toch veel export naar China

Desondanks was de export van chipfabricagemachines naar Chinese klanten nog steeds lucratief. De omzet uit het tweede en derde kwartaal van 2023 kwam vooral van die klanten. Het ging hierbij om machines die al voor de exportbeperkingen in 2022 waren besteld en om machines waarvoor geen exportvergunningen nodig waren.

2024 wordt transitiejaar

Voor 2024 verwacht ASML een ‘transitiejaar’. Hoewel het bedrijf ziet dat de vraag naar chipfabricagemachines verder gaat aantrekken, houdt het vast aan ‘conservatieve’ verwachtingen. Volgens de chipmachinegigant komt de omzet dit jaar ongeveer gelijk te liggen aan die van dit jaar. Daarnaast zal dit jaar belangrijk worden om zich voor te bereiden op de de sterke groei die voor 2025 wordt verwacht.

Afscheid Peter Wennink

Het transitiejaar wordt verder aangezwengeld door het afscheid van CEO Peter Wennink. Dat gebeurt omdat zijn termijn erop zit. Hij wordt in april opgevolgd door de Franse Christophe Fouquet. Fouquet werkt zelf al vijftien jaar bij ASML.

Andere wijzigingen in de Raad van Bestuur zijn de komst van een nieuwe CTO ter vervanging van Martin van den Brink. Ook de termijn van Van den Brink zit erop. Verder wordt per april 2024 nog Jim Koomen tot Chief Customer Officer benoemd. Dit is een nieuwe functie in de dagelijkse leiding van de chipmachinegigant.

