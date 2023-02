In Nederland, maar ook in de VS, zijn onderzoeken gestart naar een Chinese ex-werknemer van ASML. De voormalig medewerker zou zich schuldig hebben gemaakt aan het stelen van intellectueel eigendom van de chipfabricagegigant. Onderzocht wordt of deze persoon banden heeft met de Chinese overheid.

Volgens bronnen van Bloomberg zou de Chinese ex-werknemer, die zelf in China werkzaam was, mogelijk banden hebben met een door de Chinese overheid gesponsord bedrijf of instelling. Hij zou de data, waarschijnlijk over de modern EUV-technologie van ASML, in opdracht hebben ontvreemd.

Inmiddels doen zowel de Nederlandse autoriteiten, als die in de VS onderzoek naar de zaak. Ook ASML heeft de zaak zelf in onderzoek, maar dit onderzoek zou nog geen directe link tussen de Chinese overheid en de diefstal van intellectueel eigendom hebben vastgesteld, aldus de bronnen.

Melding in jaarverslag

In het jaarverslag over 2022 geeft de Nederlandse chipmachinefabrikant aan dat in het afgelopen jaar een Chinese ex-werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan het stelen van intellectueel eigendom. Deze diefstal werd recent ontdekt en betrof meer specifiek gegevens over de meest geavanceerde technologie van het bedrijf, de EUV-technologie.

Overtreding exportregels

De diefstal van de data had geen impact op de financiële prestaties van ASML, maar had wel gevolgen voor het exportverbod dat voor deze technologie naar China geldt. Het bedrijf heeft daarom na ontdekking van de gegevensdiefstal de Nederlandse overheid op de hoogte gesteld dat het mogelijk de exportregels heeft overtreden.

De bekendmaking van de diefstal kwam op een gevoelig moment. De VS willen dat Nederland exportrestricties oplegt voor de EUV-technologie en -machines van ASML. Dit omdat de VS bang zijn dat de technologie kan worden gebruikt voor het fabriceren van chips die vervolgens in Chinese militaire toepassingen eindigen.

De VS heeft onlangs de druk op Nederland opgevoerd om ook de export van chipmachines met oudere technologie aan banden te leggen. Nederland wil dit niet zomaar doen, maar een deal lijkt in het verschiet te liggen.

De Chinese ambassades in de VS en in Nederland hebben geen reactie gegeven op de mogelijke betrokkenheid van de Chinese overheid bij de spionageactiviteiten van de ex-werknemer.

