Noname Security belooft betere prestaties dankzij een samenwerking met Intel. Het securitybedrijf verwacht snelle API-responses door gebruik te maken van specifieke acceleratie op Intel Xeon-processoren.

Noname Security krijgt het zogeheten Accelerated by Intel-label. Op een LinkedIn-blog omschreef Intel eerder dit jaar wat dit programma inhoudt. “Accelerated by Intel-oplossingen stroomlijnen en automatiseren de adoptie van ingebouwde Intel Accelerators en technologieën die innovatie en efficiënte schaal mogelijk maken,” aldus de techgigant.

Resource-behoud

Concreet gaat Noname Security-software gebruikmaken van de ingebouwde Intel Advanced Matrix Extensions (AMX) op 4e generatie-Xeon processoren. Door de integratie worden de systeemeisen voor de security-oplossing van Noname Security verlaagd. Zo maken Noname Security en Intel de weg vrij voor meer ‘generieke operaties’ van IT-engineers. Noname Security-CEO Oz Golan stelt dat de samenwerking met Intel een belangrijke stap is om organisaties te helpen met het veiligstellen van API’s. “Intels technologie-expertise staat het ons toe om een API security-oplossing te bieden die het beste in zijn klasse is. Het helpt bedrijven om hun belangrijkste gegevens te beschermen tegen geavanceerde cyber-dreigingen.”

Noname Security stelt dat klanten in combinatie met een Intel-platform kunnen rekenen op maximaal drie keer extra prestaties met vergelijkbaar of minder verbruik. Machine learning inferencing zou tot tien keer sneller moeten gaan, iets dat bij API-security van groot belang is. Men belooft een brede inzetbaarheid: hybride, private en cloud-omgevingen zijn allemaal ondersteund, naast on- en off-premise. Het persbericht meldt ‘nieuwe use cases’ van 5G, satellietcommunicatie, militaire doeleinden en applicaties voor veiligheidsdiensten.

