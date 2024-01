Intel lanceert samen met investeringsmaatschappij DigitalBridge een nieuw AI-softwarebedrijf. Het kersverse Articul8 gaat enterprise-klanten helpen om generatieve AI te adopteren. Gezien de innige band die het met Intel behoudt, zal het vooral integraties met hardware van de chipmaker proberen aan te jagen.

Hoewel benadrukt wordt dat Articul8 een onafhankelijk bedrijf zal zijn, stipt de aankondiging tevens aan dat het “strategisch uitgelijnd” zal blijven met Intel. Arun Subramaniyan, die eerder VP & GM bij de Data Center & AI Group bij Intel was, wordt CEO van Articul8.

Concreet gaat Articul8 een “full-stack, verticaal geoptimaliseerd en veilig” AI-softwareplatform bieden. Dat zal het doen met behulp van IP en technologie die bij Intel ontwikkeld is. Dat doet het zonder daar verder in detail over te gaan. Toch weten we inmiddels wat dit inhoudt: alle Intel-hardware is inmiddels met elkaar geïntegreerd om “AI overal” te brengen.

Articul8 als aanjager van het (Intel) AI-ecosysteem

Volgens Intel-CEO Pat Gelsinger profiteert Articul8 van “diepe AI- en HPC-domeinkennis” om klanten bij te staan. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat het andere partijen zal assisteren om bijvoorbeeld de OpenVINO-toolkit, ontwikkeld door Intel, in te zetten. Onder het credo “write once, deploy anywhere” is deze tool ingericht om AI-workloads overal te kunnen laten draaien.

Het is voor allerlei doeleinden geschikt, of het nu een Xeon-chip in een datacenter is of lichte AI-applicaties op laptops van werknemers mogelijk maakt. In theorie zou deze open-source oplossing ook met andere hardware overweg kunnen, hoewel dat nog niet het geval is. Het is in ieder geval de basis voor het nieuwe AI-ecosysteem dat door Intel is ontwikkeld, waarbij het hoopt dat de bredere industrie het adopteert.

Deze gedachtegang doet sterk denken aan die van Nvidia, dat al sinds jaar en dag de GPU-gerichte software biedt om developers eenvoudig applicaties te laten ontwikkelen die vooral de rekenkracht van Nvidia-chips benut. Articul8 is in ieder geval alvast geoptimaliseerd voor Intels eigen enterprise-gerichte Gaudi-GPU’s.

Snelheid, security en kostenefficiëntie

Articul8 belooft met dit alles een snel, veilig en efficiënt platform te bieden dat direct inzetbaar is. Samen met de Boston Consulting Group (BCG) heeft het bedrijf de software al opgeschaald om klaar te zijn voor enterprise-toepassingen. De samenwerking met BCG loopt al twee jaar. Mogelijke klanten zijn te vinden in de financiële sector, ruimtevaart, de halfgeleider-industrie en telecom.

