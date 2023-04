95 procent van de Nederlandse bedrijven wil dit jaar meer geld aan security uitgeven. Deze plannen kunnen “een antwoord zijn op het grote aantal cyberaanvallen waar Nederlandse bedrijven nog steeds mee te maken hebben”.

Dat stelt SE Manager Patrick de Jong naar aanleiding van onderzoek van Palo Alto Networks, het bedrijf waar hij voor werkt. “Dat een groot deel van Nederlandse bedrijven ziet dat cyberaanvallers sneller hun aanvalsmethodes kunnen vernieuwen dan dat bedrijven hun security kan aanpassen, laat zien dat ook op het gebied van dreigingsdetectie nog grote stappen moeten worden gemaakt.”

De Nederlandse organisaties die het budget willen verhogen, heeft een verhoging van 1 tot 20 procent ten opzichte van vorig jaar voor ogen. Het grootste gedeelte van de bedrijven (48 procent) is van plan het securitybudget met 6 tot 10 procent te verhogen.

Waar liggen de prioriteiten?

Volgens de cijfers van Palo Alto Networks wordt momenteel het meeste geld besteed aan IoT-security (37 procent), web/internet-security (30 procent) en databeveiliging (28 procent). Vooral wat betreft bestedingen aan IoT-beveiliging springt Nederland in vergelijking met de rest van Europa eruit. 72 procent van de Nederlandse decision makers geeft dan ook aan IoT-security erg belangrijk of extreem belangrijk te vinden.

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven vindt het huidige niveau van security binnen het bedrijf gemiddeld of hoger. Toch hebben ze vaak te maken gehad met security-incidenten. 41 procent van de bedrijven kreeg te maken met tien of meer incidenten. Dit is veel hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 24 procent.

Ook stelt twee op de vijf Nederlandse bedrijven dat cyberaanvallen nog succesvol zijn omdat kwaadwillenden meer financiële middelen beschikbaar zouden hebben en hun methodes sneller zouden kunnen verbeteren.

