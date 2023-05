Google Chrome vervangt binnenkort zijn slotsymbool door een nieuw pictogram. Het bedrijf wil het beveiligingsniveau van een website nauwkeuriger weergeven. De zet zou kunnen veranderen hoe we de beveiliging van websites begrijpen.

Het slotpictogram werd eerst ge├»ntroduceerd om aan te geven dat een website HTTPS-encryptie gebruikt om verbindingen te beveiligen. Nu echter meer dan 99 procent van de webpagina’s HTTPS gebruikt, stelt Google dat het slotje niet langer nodig is. Het kan zelfs misleidend zijn. Het slotje wordt misbruikt door kwaadaardige websites die HTTPS gebruiken om betrouwbaar over te komen en slachtoffers te lokken voor phishingaanvallen.

We kunnen niet alleen op het slotsymbool vertrouwen

Het nieuwe pictogram zal een variant zijn van het stempelpictogram dat gewoonlijk wordt gebruikt voor app-instellingen. Hoewel het slotsymbool nog steeds wordt weergegeven in het submenu ‘afstemmen’ wanneer websiteverbindingen beveiligd zijn, zal het niet langer de primaire indicator van websitebeveiliging zijn. De beslissing om het slotsymbool te vervangen werd voor het eerst aangekondigd in augustus 2021. Het maakte deel uit van het plan van Google om beveiligde website-indicatoren uit de adresbalk van Chrome te verwijderen. Destijds stelde Google dat HTTPS de norm is in plaats van de uitzondering. Het bedrijf stelt dat het slotsymbool niet langer zijn oorspronkelijke doel diende.

Nog in ontwikkeling

Het slotje wordt in september ook vervangen in Google Chrome voor Android en helemaal verwijderd uit iOS, omdat het niet aan te klikken is en alleen dient om extra informatie te geven over de geladen website.

Ondanks deze verandering zal Google Chrome gebruikers blijven waarschuwen voor onveilige platte HTTP-verbindingen op alle platforms, zodat gebruikers zich bewust zijn van potentieel gevaarlijke websites.

