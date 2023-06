Google voegt passkeys toe aan een aantal van zijn belangrijkste platforms. Voortaan kunnen meer dan 9 miljoen organisaties hun gebruikers nu laten inloggen op Google Workspace- en Google Cloud-accounts met behulp van passkeys in plaats van wachtwoorden.

Deze week kondigde Google aan dat het passkey-functionaliteit aanbiedt voor bedrijven, door een open bètaprogramma uit te breiden naar zakelijke klanten die gebruikmaken van de platforms Google Workspace en Google Cloud.

Shruti Kulkarni, Engineering Manager en Jeroen Kemperman, Product Manager voor Google Workspace, kondigden de introductie van de passkey-functie aan in een blogpost op maandag.

Wat zijn sneltoetsen?

Passkeys zijn een wachtwoordloze aanmeldingsmethode die “een handige en veilige authenticatie-ervaring” bieden voor websites en apps, aldus Google. Gebruikers kunnen zich aanmelden met een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een ander schermvergrendelingsmechanisme op telefoons, laptops of desktops. Passkeys zijn gebaseerd op een industriestandaard die is ontwikkeld door de FIDO Alliance. Ze zijn beschikbaar in populaire browsers en besturingssystemen die mensen elke dag gebruiken. Dit zijn onder andere Android, ChromeOS, iOS, macOS en Windows.

In tegenstelling tot wachtwoorden hoeven passkeys niet onthouden of ingetypt te worden. Bovendien kunnen ze niet worden opgeschreven of per ongeluk aan een kwaadwillende worden gegeven. Passkeys zijn gewoon makkelijker te gebruiken indien ze naar behoren werken. Intern onderzoek heeft volgens Google ook aangetoond dat passkeys twee keer sneller en vier keer minder foutgevoelig zijn dan wachtwoorden .

Begin mei maakte Google passkeys beschikbaar als extra aanmeldoptie voor persoonlijke Google-accounts. Het nieuwe bètaprogramma dat deze week is onthuld, biedt ook zakelijke gebruikers van Google de mogelijkheid om zich aan te melden met een passkey.

Hoe het werkt

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt met een passkey bij zijn Workspace-apps, zoals Gmail of Google Drive, kan de nieuwe inlogmethode bevestigen dat een gebruiker toegang heeft tot zijn apparaat en kan deze ontgrendelen met biometrische gegevens. Deze worden nooit naar de servers van Google of andere websites en apps gestuurd.

Het gebruik van passkeys is niet verplicht. Google legt uit dat gebruikers nog steeds wachtwoorden kunnen blijven gebruiken om zich aan te melden bij hun werk- en persoonlijke Google-accounts. De techgigant voegt er echter aan toe dat passkeys “een eenvoudiger en veiliger alternatief kunnen bieden en de impact van phishing en andere social engineering-aanvallen kunnen verminderen”.