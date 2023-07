Computest Security heeft het Spaanse Incide overgenomen. Daarmee heeft het de eigen incident response-kennis uitgebreid. Oprichter en CEO Hartger Ruijs spreekt echter voornamelijk over een match die op den duur voorkomt dat andere grote partijen alle veelbelovende security-bedrijven opslokken.

Het bedrijf dat nu als Computest Group door het leven gaat, heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo nam het wat Devops betreft CloseSure en SYSQA over voordat het begin juni het nieuwe Heeyoo oprichtte. Dat was een belangrijke stap voor de langetermijnsplannen van Computest, meent Ruijs in gesprek met Techzine. Computest Security heeft de pijlen gericht op Europa, maar zoekt wat dat betreft niet alleen maar naar lukrake overnames om snelle groei te garanderen.

“Naast het versterken van onze capaciteit en expertise op het gebied van incident response, zochten we een organisatie die past bij onze cultuur waarin onze mensen en klanten centraal staan”, zegt Ruijs. “Met Incide hebben we zo’n bedrijf gevonden. Incide deelt onze visie op het bevorderen van security, heeft een vergelijkbare organisatiecultuur en heeft sinds de oprichting in 2005 een sterk track record opgebouwd. Samen willen we onze organisatie verder uitbreiden en ook andere ambitieuze security-bedrijven met dezelfde mindset en passie zich bij ons laten aansluiten om de groei binnen Europa voort te zetten.”

Onafhankelijk in Europa

De doelstelling van Computest Security is expliciet in het persbericht te lezen: het wil met de overname een eerste stap zetten richting een onafhankelijk Europees security-bedrijf. Men legt de overname dus eerder uit als een samenwerking, dat ook uit het citaat van Incide-oprichter Abraham Pasamar te lezen is.

“We zijn verheugd onderdeel te worden van Computest Security en samen te bouwen aan een sterke Europese security-organisatie. Omdat de beveiligingsmarkt steeds verder consolideert en klanten steeds meer internationaal opereren, is het belangrijk om voldoende slagkracht te hebben. Door onze krachten te bundelen met Computest Security ontstaat er een sterke synergie waarmee we een grotere markt kunnen aanspreken en waar onze klanten en medewerkers de vruchten van plukken.”

Incide weet veel van de actuele dreigingen die in de security-wereld spelen. Ook heeft het ‘geavanceerde adversary simulation’ in huis naast het endpoint security-aanbod. Kortom, er is een overlap met de diensten van Computest Security, maar het heeft ook zo z’n eigen krachten. Ruijs spreekt over een vergelijkbare bedrijfscultuur, die lang niet altijd vanzelfsprekend is. Zo heeft het bedrijf plannen om naast Iberië ook een stap te zetten in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Daar blijkt de culturele match lastiger te vinden, omdat organisaties daar volgens Ruijs wat formeler zijn.

Bedrijfscultuur

Naast de kwaliteiten van Incide als security-speler is de Spaanse locatie eveneens in andere opzichten voordelig. Het is een opkomende markt en de scholing aldaar is ‘supergoed’, aldus Ruijs. Zeker een pluspunt in een wereld waarin IT-kennis moeilijk te vinden is. Maar: op cultureel vlak en qua kennisgebied moet het passen. Wat dat betreft is er nog een ietwat frappante overeenkomst tussen de twee bedrijven: beide stammen af uit 2005 en hebben als doelstelling om security behapbaar te maken voor bedrijven.

Met de stap naar Europa gaat Computest Security wel proberen om de eigen identiteit te bewaren. In eerdere media-verschijningen is het motto “work hard, play hard” vaker gevallen, naast de gedachtegang dat een tevreden groep werknemers ook tot tevreden klanten leidt. Dit is nog steeds de gedachte waar Ruijs het bedrijf mee wil leiden terwijl het Europa verder intrekt.