Een grote groep bedrijven in de techsector hebben zojuist de Network Resilience Coalition (NRC) gelanceerd. Met deze organisatie wil men het security-niveau van data en netwerken wereldwijd aansterken.

De groep bestaat onder andere uit AT&T, BT Group, Cisco, Fortinet, Juniper Networks, Lumen Technologies, Verizon en VMware. Deze partijen willen de wereldwijde economische en nationale veiligheid garanderen door netwerk-hardware te vernieuwen en software-weerbaarheid te verbeteren.

Niet alleen patchen

Voor veel IT-infrastructuren geldt dat het goed bijhouden van patches de meest logische manier is om security op niveau te houden. Echter zijn er talloze dreigingen die niet altijd zichtbaar zijn of zijn er simpelweg geen patches beschikbaar voor bijvoorbeeld verouderde apparatuur. Zelfs een anderszins goed gelaagde verdediging tegen cyber-dreigingen kan stuiten op slecht beveiligde componenten.

Momenteel zijn er nog geen concrete plannen van deze nieuwe NRC. Wel zal men een rapport opstellen waaruit een aantal aanbevelingen voort zullen vloeien. Dit zal voor zowel ’technology providers’ als ’technology users’ nuttige inzichten moeten bieden.

Coördinator van de non-profit Center for Cybersecurity Policy & Law Ari Schwartz zegt dat de weerbaarheid van netwerken essentieel is voor de verbonden wereld waarin we leven. “Te vaak zien we organisaties een slachtoffer worden van een cyber-aanval omdat een bestaande kritieke update of patch niet gedaan was.”

Het initiatief kan dus op de steun rekenen van een aantal grote spelers, maar het zal nog even duren voordat we enig effect van deze partij in de echte wereld zullen zien. Ondertussen werken veel van deze bedrijven natuurlijk onafhankelijk van elkaar al aan veel verschillende security-oplossingen.

Lees ook: NIS2: het nieuwe tijdperk van proactieve OT-security